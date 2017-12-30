نخستین گلخانه شهر اروندکنار به زیر کشت رفت

ناجی شهیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انتقال کشت از مزارع به گلخانه‌ها، علاوه بر افزایش تولید در مصرف آب نیز صرفه جویی می شود.

وی با تاکید بر افزایش بهره وری از منابع پایه تولید اظهار کرد: در برنامه‌ ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، طرح‌هایی برای افزایش بهره وری از منابع پایه تولید به منظور مصرف کمتر و تولید بیشتر تدوین شده که از جمله این طرح‌ها می‌توان به پرورش ماهی در قفس و توسعه کشت گلخانه ای اشاره کرد.

شهیب زاده تصریح کرد: تاکنون سه هزار و ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات به گلخانه شهر اروندکنار پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: در گلخانه به زیر کشت رفته مذکور محصولاتی همچون بامیه، فلفل دلمه ای، خیار، گوجه و بادمجان کشت شده است.

شهیب زاده افزود: علاوه بر احداث گلخانه در نهر سعدونی اروندکنار، پیگیر احداث گلخانه دیگری به مساحت پنج هزار متر مربع در روستای سادات هستیم.

وی احداث گلخانه در روستاها را در راستای افزایش تولیدات محصولات کشاورزی ضروری دانست و اظهار کرد: گلخانه ها مصداق و نمونه بارزی از اقتصاد مقاومتی هستند.