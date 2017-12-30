قصه گم شدن اعضای یک محله در «بیست متری»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بیست متری» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی رضا بهرامی از ۱۰ دی‌ماه هر شب ساعت ۱۹ در تئاتر باران روی صحنه می رود. رضا بهرامی، سارا الهیاری، امیر عدل‌پرور و هومن بنایی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

«بیست متری» که تازه‌ترین اثر گروه تئاتر «نزدیک» است با عنوان «جوادیه» به کارگردانی کهبد تاراج سال گذشته در تالار محراب و در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و اکنون با حداقل تغییرات در تئاتر باران به صحنه می رود.

داستان این نمایش درباره منطقه بیست‌متری جوادیه است. چهار روایت از چهار نفر از اعضای این محله که در دهه شصت گم شده‌اند، روایت می‌شود. مدت‌زمانی در اختیار این چهار نفر قرار گرفته است تا در محله خود بچرخند و خودشان را تعریف کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح و مدیر تولید: امیر قالیچی، دستیار کارگردان: امیرحسین نوح‌نژاد، طراح صحنه و لباس: رضا بهرامی، طراح پوستر و بروشور: شایان جعفرپور، طراح نور: رضا خضرایی، عکاس: یاسمن پولادی‌ها و روابط عمومی و تبلیغات مجازی: امیر قالیچی.