زنان در کنار مردان حماسه ۹ دی را خلق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فرزانه؛ مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش بصیرتی بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه که به مناسبت ۹ دی برگزار شد، درباره نقش زنان در جامعه اظهار کرد: زنان بهعنوان محور زندگی در جامعه مطرح هستند.
وی با اشاره به اینکه خانمها با مدیریت و برنامهریزی میتوانند جامعه و خانواده خود را به سوی تعالی ببرند، تصریح کرد: زنان ما باید به این نکته توجه کنند که ارتباط با خداوند میتواند آنها را به سمت معنویت و تعالی جامعه سوق دهد.
مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: زنان در زمینه ارتباط با خدا و مادر بودن و نقش تربیتی که در جامعه دارند همواره مفید وموثر هستند؛ لذا باید دلآرام همسر و مایه نشاط خانواده باشند.
فرزانه با بیان اینکه حضور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه نباید نقش اساسی و محوری آنها در خانواده را کمرنگ کند، تاکید کرد: حضور با بصیرت زنان در حماسه ۹ دی کاملا مشهود بود.
وی ادامه داد: زنان با حرکت وحدتآفرین در کنار مردانشان به مبارزه با ظالمان، متجاوزان و مستکبران رفتند و در کنار اندیشههای انقلاب و امام راحل ایستادند.
مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه برای رسیدن به خانواده طراز انقلاب اسلامی و رشد و تعالی خانواده سه ساحت حضور را ان شاالله خواهیم داشت، تصریح کرد: ارتباط نخست با خداوند متعال و تهذیب نفس است و مادران بهعنوان نقش محوری در خانواده و نقشهای بزرگ تربیتی نیاز به رابطه و مناجات با خداوند متعال دارند که رمز موفقیت و تعالی خانواده خواهد بود.
فرزانه افزود: ارتباط دوم تنظیم روابط خانواده یعنی پدر، مادر و همه اعضای خانواده است و ارتباط سوم با اجتماع است که حضوری با بصیرت و فعال در صحنههای سیاسی، فرهنگی اجتماعی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مادران عزیز به این نکته توجه داشته باشند که تلاشها و زحمات خانهداری و همسرداری، آنها را از عبادت، مناجات و رابطه با خداوند متعال غافل نکند؛ اگرچه همه زحمات و تلاشهای عزیزان در محضر خداوند متعال دارای اجر و حسنه بیشمار است.
مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: از بانوانی که در این جلسه حضور دارند، تشکر میکنم؛ آنها همواره یاری رسان سازمان اوقاف بودند و در کنار همسران خود باعث پیشبرد اهداف سازمان اوقاف در بسط و تعالی فرهنگ وقف هستند.
فرزانه حماسه ۹ دی ماه را بیعتی مجدد بین امام و امت و میثاق دوباره برای پاسداشت خون مطهر شهدای عزیز و آرمانهای امام راحل دانست و یادآور شد: یومالله ۹ دی ماه سیلی محکم امام و امت به دهان استکبار و شیطنتهای دشمنان انقلاب اسلامی بود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که مردان غیور با حضورشان در صحنه، توطئههای دشمن را خنثی کردند، زنان بیدار و حرکت آفرین با حضور در صحنه، از انقلاب اسلامی پاسداری کرده و حماسه ۹ دی را خلق کردند و امروز با استعانت از امام زمان (عج) در روز ۹ دی تجدید بیعتی با ولی امر و نایب امام زمان (عج) خواهیم داشت.
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