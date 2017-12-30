تجمع باشکوه حامیان ولایت در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گرامیداشت حماسه ۹ دی صبح شنبه با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مردم بصیر و ولایت‌مدار استان قزوین در خیابان شهدای قزوین در مقابل مسجد شیخ الاسلام برگزار شد.

در این مراسم تجمع کنندگان با شعارهای مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست، خامنه ای کوثر است دشمن او ابتر است، نوکر آمریکایی مرگت باد، با ولایت تجدید بیعت کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، خط بطلانی بر توطئه‌های دشمنان کشیدند.

حجت الاسلام علی قابل امام جمعه موقت قزوین نیز در این مراسم با گرامیداشت ۹ دی از این روز به عنوان روز بیداری و بصیرت مردم یاد کرد.