شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پرسشگر ویژه اخبار آموزش و پرورش، این هفته با موضوع «چالش های ‌بودجه ۹۷ آموزش و پرورش» با با حضور و مشارکت علی عبدالعالی استاد دانشگاه پرسشگر حوزه ‌آموزش و پرورش، محمد حسین حیدری مشاور معاون امور علمی، اجتماعی و فرهنگی سازمان برنامه و ‌بودجه، دکتر محمد بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، محمود فرشیدی ‌وزیر پیشین آموزش و پرورش، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس و منصور مجاوری مشاور ‌وزیر آموزش پرورش روی آنتن رفت. هدف از این برنامه به گفته مجری، پرداختن صحیح و شفاف به این ‌موضوع بود تا عدد و رقم ها را بشنویم و در عمل ببینیم قرار است چه اتفاقی بیافتد و چه قدر ‌بودجه آموزش و پرورش با ایجاد تحول واقعی در آموزش پرورش متناسب است‌.‌

محمود فرشیدی وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره بودجه سال ۹۷ آموزش و پرورش و چالش های آن و اینکه رقم ۳۶ هزار میلیارد تومانی این بودجه مناسبت است یا خیر، گفت: یک مشکل کلی وجود دارد و آن این است که آموزش پرورش در این چهل سال همواره با کمبود بودجه مواجه بوده است. دغدغه اصلی همه وزاری آموزش پرورش تامین اعتبارها بوده است که اگر این مشکل را حل نکنیم این انتظار در رابطه با تحول آموزش پرورش داریم انتظار به جایی نیست.

وی ادامه داد: مساله اصلی عدم اطمینان است که بین وزارت آموزش پرورش و دستگاه مسئول تامین کننده بودجه وجود دارد. در دولت های نهم و دهم مسئولیت با نهاد ریاست جمهوری بود الان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. آقای نوبخت هم آموزش پرورشی بودند و ما در دولت یازدهم و دوازدهم انتظارمان بیشتر بود اما متاسفانه این انتظار برآورده نشد.

فرشیدی در ادامه به ارایه پیشنهاداتی پرداخت و بیان کرد: مساله اصلی وزیر آموزش و پرورش پرداخت حقوق معلمان است وسلام و اصلاً فرصتی برای پرداختن به سایر موارد را ندارد. بودجه، فصل اول دارد که حقوق و مزایا است و دیگر فصولی هم دارد که اصلا آموزش و پرورش فرصت نمی کند که برنامه ای را با بودجه نداشته اش اجرا کند. سال گذشته سی و یک هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش بود و امسال شده سی و شش هزار میلیارد تومان. اما تعهداتی که دولت برای کارمندانش برای افزایش حقوق پیش بینی کرده به نظر نمی رسد با این اعتبار جواب بدهد.

وی ادامه داد: یعنی این عدد سی و شش هزار میلیارد تومانی که اینجا یادداشت شده خوش بینانه اش این است که کفاف حقوق را بدهد. یعنی شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال را داریم و من معتقدم مساله اصلی عدم اعتمادی هست که بین تامین کنندگان اعتبار و وزارت آموزش و پرورش است.

وی در توضیح بیشتر این عدم اعتماد بیان کرد: یعنی اینکه مسئولان دستگاه اقتصادی یا توجهی ندارند یا مسئولان آموزش و پرورش چون معلم هستند و کار تعلیم و تربیت انجام می دهند بلد نیستند هزینه کنند. به این دلیل و به عنوان یک راهکار من پیشنهاد می کنم که اصلا پرداخت حقوق و مزایای معلمان و همکاران آموزش و پرورش زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توسط وزارت اقتصاد انجام می گیرد به ما یک فصولی بدهند مثل سایر دستگاه ها که در بخش سایر فصول چند هزار میلیارد تومن بودجه دادند. یک اعتباری بدهند که این پرداخت حقوق و مزایا را انجام بدهیم. سابقه هم دارد یعنی در سال ۸۵ طبق بند واو تبصره ۱۹ در سال ۸۶ این انجام شد.

فرشیدی در ادامه اظهار کرد: به موازات تامین بودجه ما برنامه ریزی و نرم افزار نیاز داریم و البته وجود ‏اعتبارات هم مهم است ولی برای هرگونه تعبیری طبعا ما احتیاج به اعتبار داریم. منظور من این است که ‏معادل اعتباری که برای سایر فصول پیش بینی کرده اند اگر که برای آموزش و پرورش هم یک مقدار معقولی ‏را مثلا ده هزار میلیارد تومان پیش بینی کنند، و آموزش و پرورش مسئول پرداخت حقوق و مزایا نباشد، ‏امکان اینکه وزارت آموزش بتواند در راستای تحول بنیادین گام بردارد هست.‏

وی ادامه داد: منتهی عرض من این است که چون راجع به سال ۹۷ صحبت کردیم یکی دو نکته خوب را هم ‏باید عرض کنیم که سیاه نمایی نباشد و آن اینکه مثلا درباره به تغذیه و ایاب ذهاب بودجه سال ۹۷ رشد ‏قابل توجهی دیده شده است، درباره تربیت بدنی و آسیب های اجتماعی ۳۳ درصد و امور تربیتی ۲۵‏‎ ‎درصد ‏رشد داشته است ولی با توجه به این تغییراتی که برای بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ وجود دارد که ‏حدود ۲۸ درصد کل بودجه افزایش داشته است نسبت به سال گذشته، تا آنجایی که من برآورد کردم این در ‏آموزش و پرورش تقریبا می توان گفت که ۱۱ درصد افزایش را نشان می دهد‎.‎‏ منظورم این است که از این ‏صد هزار میلیارد تومن افزایش بودجه دولت، آن قدری که می بایست به آموزش و پرورش اختصاص ‏داده نشده است.‏