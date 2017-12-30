تئاتر کمدی «شیش و بش» ۱۰ شب روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «شیش و بش»که اجرای خود را از ۹ دی ماه در سالن سبز تالار حافظ آغاز می کند، اثری کمدی به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی نادر شهسواری است؛ در این نمایش‌نامه، روابط و کشاکش دو خانواده ـ خانواده حاج محمدباقر یزدی و حاج اسعد صحاف‌باشی ـ به زبان طنز بازگو می‌شود.

بر این اساس، صحاف از یزدی می‌خواهد تا دکانش را که جنب دکان صحاف است به او بفروشد، اما یزدی مخالفت می‌کند و به همین سبب، بین این دو خانواده، اختلاف به وجود می‌آید؛ اختلافاتی که با سوءتفاهم ها و کشمکش های بسیار همراه است و در این میانه عشق هایی میان ساکنان خانه پدید می آید

این نمایشنامه پر از صحنه های متنوع و موازی است و از این منظر شباهت زیادی به فیلمنامه دارد. این ویژگی همانقدر که جذاب، سخت هم است، زیرا در اجرا با صحنه های زیاد و پربازیگری روبرو هستیم که جزئیات زیادی دارند و برخی از آنها به صورت موازی با هم روبرو می شوند .

نادر شهسواری از بازیگران و کارگردانان قدیمی تئاتر کشور است که با گروه تئاتر شهر نمایش های مختلفی را به روی صحنه برده است؛ توجه او بر اصول نمایش ایرانی و همچنین اجراهای متعدد نمایش های کمدی تخته حوضی و همچنین نگاه ویژه به زبان محلی و ریشه های فولکلوریک ایرانی از اصلی ترین نگره های او در طراحی و کارگردانی تئاتر است .

نادر شهسواری افزون بر کارگردانی و طراحی و ساخت دکور، در زمینه بازیگری نیز صاحب تجربه های ارزنده ای در گونه های مختلف نمایشی است بازی و کارگردانی آثار مطرحی همانند آثار برتولت برشت، اکبر رادی و حضور مستمر به عنوان یکی از سیاه بازان شیراز و کشور از جمله فعالیت های او در زمینه بازیگری است.

در این نمایش بازیگران مطرح تئاتر شیراز و از نسل های مختلف به ایفای نقش می پردازند از جمله علیرضا ضیائیان ، حبیب بختیاری، علی ثابت ، مهدی شفیعی ، حسین چناری ؛ اردلان خرم نیا ،محمد بوستانی ، حامد کارگر، محمود علمدار و حسن دادپور و ناصر عزیزی و لیلا دسترنج، طاهره صادقی ، مریم شکری، غزاله فراهانی بازیگران زن این نمایش هستند؛ موسیقی این نمایش توسط گروه بانوان چکاد به سرپرستی زهرا اردشیرنژاد بصورت زنده اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «شیش و بش» نوشته محمد چرمشیر از ۹ دی ماه به مدت ۱۰ شب توسط گروه تئاتر شهر و به کارگردانی و طراحی نادر شهسواری در تالار حافظ ساعت ۱۹:۳۰ میزبان علاقه مندان و مخاطبان خواهد بود.