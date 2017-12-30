جهش ژن درمانی در سال ۲۰۱۷/ ضرورت تغییر نگرش به سلول بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امیرعلی حمیدیه در سومین سمپوزیوم ژنتیک و سلولهای بنیادی گفت: امروز ۴۴ مرکز تحقیقاتی و دانشگاه کشورمان در موضوعات پایه و بالینی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کار میکنند.
حمیدیه با اشاره به سال ۲۰۱۷ که سال شکوفا شدن ژن درمانی در جهان بود، گفت: اگر کشور ما در این زمینه قدمی را آهسته بردارد، وابستگی بسیار شدیدی در کشور ایجاد میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای سلول بنیادی معاونت علمی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عنوان کرد: اگر ۱۰ تا ۱۵ سال پیش استاد دانشگاه شرکتی تأسیس میکرد و او را به عنوان محقق حریص میشناختند، اما امروز اینطور نیست. امروز اگر استاد دانشگاهی بتواند برای جوانان کشور شغل ایجاد کند، افتخار محسوب میشود.
وی ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی به حوزه سلولهای بنیادی ورود پیدا نکند و صنایع دارویی و غذایی در این زمینه سرمایه گذاری نکنند، این علم پیشرفت مطلوبی نخواهد داشت.
حمیدیه با اشاره به این که علم سلول درمانی در ایران پا به پای دنیا حرکت میکند، بیان کرد: هنوز مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه کافی نیست. اما با شتاب بالایی که این علم در حال پیشرفت است، کافی است ذره ای تعلل کنیم تا ببینیم چه میزان از علم سلول درمانی دنیا عقب میافتیم.
به گفته وی، کشورهای غربی از این علم در حال درآمدزایی هستند و توانستهاند درمانهای جدی را آغاز کنند که تا ۳ سال بعد به مطالبه مستقیم مردم در تمام دنیا تبدیل میشود.
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