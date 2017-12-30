شاهد تجمع اعتراض آمیز در استان البرز نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی، روز بصیرت و وحدت ملی اظهار کرد: مردم در این روز به موجب پشتیبانی از نظام و ولایت به صحنه آمدند.

استاندار البرز همچنین با بیان اینکه بایستی از حماسه بزرگ نهم دی به عنوان روز وحدت ملی، میثاق با ولایت و ولی فقیه نام ببریم، افزود: خوشبختانه شاهد هیچ تجمع اعتراض آمیزی در استان البرز نبودیم.

گرانی های خارج از عرف و قانون تحرک آفرین بوده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی استان البرز باید بیش از پیش در جهت انجام وظایف محوله و اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قدم بردارند، خاطرنشان کرد: اختصاص یک روز از هفته برای ملاقات مردمی توسط مدیران دستگاه های اجرایی و شهرداران الزامی است.

نجفی جلسات مرتبط با ستاد تنظیم بازار برای رصد آخرین وضعیت ارزاق و اقلام ضروری مردم را ضروری دانست و تاکید کرد: گرانی های خارج از عرف و قانون تحرک آفرین بوده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه باید مشکلات موجود بر مسیر راه شهرک صنعتی اشتهارد برطرف شود، اظهار کرد: علی رغم وجود تنگناها اما خوشبختانه تا کنون عملکرد دستگاه ها در حوزه ایجاد اشتغال مطلوب بوده است از طرفی باید به مباحث مهمی چون صنعت گردشگری و بوم گردی در جهت ایجاد اشتغال مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز با اعلام اینکه انتظار دارم صندوق کارآفرینی امید بیش از گذشته مساعدت لازم را داشته باشد، اظهار کرد: باید در اسفندماه سال جاری پوشش ۱۰۰ درصدی نسبت به ارائه تسهیلات و انجام وظایف محوله توسط دستگاه های اجرایی به ثبت برسد، در اسفندماه هیچ بهانه ای در رابطه با کم کاری مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

آمار اتباع غیرمجاز در استان البرز بالا است

نجفی تاکید کرد: شهرداران باید در جهت ایجاد اشتغال به طور جد وارد عمل شوند بدون شک شهردارانی که در این بخش فعالیتی ندارد نمی توانند به مردم خدمت کنند.

وی با بیان اینکه مدیرکل اتباع استان باید وضعیت اتباع را مشخص کند چرا بسیاری از اتباع بلاتکلیف و بدون شناسنامه در البرز اشتغال استان را تحت شعاع قرار داده اند، گفت: آمار اتباع غیر مجاز در استان البرز بسیار زیاد است.

استاندار البرز در خصوص صحبت های مدیرکل میراث فرهنگی مبنی بر اینکه منع استفاده از قلیان در سفره خانه ها موجب بیکاری تعداد زیادی از افراد شده است، گفت: این امر قانون بوده و همه موظف به رعایت قوانین حاکم بر جامعه هستند.