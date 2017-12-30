برگزیدگان مسابقه عکس نمایش «دو دلقک و نصفی» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برگزیدگان مسابقه عکاسی نمایش «دو دلقک و نصفی» به نویسندگی و کارگردانی جلال تهرانی جمعه شب هشتم دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان معرفی شدند.

محمد فرنود نماینده هیات داوران مسابقه عکاسی «دو دلقک و نصفی» در این مراسم ضمن ارایه گزارشی از روند انتخاب آثار برگزیده بیان کرد: بعد از ارسال آثار شرکت کنندگان در مسابقه عکس نمایش «دو دلقک و نصفی» متوجه این موضوع شدیم که فاصله کیفی تعدادی از آثار فارغ از ارزش های کیفی خیلی نزدیک به هم بودند، به همین جهت تصمیم گرفتیم علاوه بر انتخاب تعدادی از آثار به عنوان نامزد دریافت جایزه و البته نمایش آنها در نمایشگاه مجازی، سه اثر را به صورت مشترک به عنوان آثار برگزیده بخش نهایی انتخاب کرده و جوایز را به نوعی میان آنها تقسیم کنیم.

وی افزود: متاسفانه در برخی از آثار ارسالی که مورد ارزیابی هیات داوران قرار گرفت تعدادی از آثار بود که برخی از شرکت کنندگان روی آن دست برده بودند و این اتفاق خوبی نبود به همین جهت ما از همان ابتدا این آثار را حذف کردیم اما امیدوارم چنین موضوعی دیگر در چنین مسابقاتی تکرار نشود.

بعد از صحبت های فرنود نوبت به معرفی برگزیدگان مسابقه عکس نمایش «دو دلقک و نصفی» در بخش های مختلف رسید.

در بخش نامزدهای دریافت جایزه و نمایشگاه مجازی فوژان پارسا، ریحانه جعفری راد، مرتضی زمانی، ماریا قهرمانی زاده و سینا صداقتی، در بخش قدردانی بهنام توفیقی و مریم اصلانی و در بخش برگزیدگان مهران صادری، افرا شهباززاده و مریم غمگسار به عنوان برگزیدگان مسابقه عکس «دو دلقک و نصفی» معرفی شدند.

ایران درودی، نادر مشایخی، عزت الله مهرآوران، فرهاد مهندس پور، اتابک نادری، ابراهیم حسینی، مجید گیاهچی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند. مسعود فروتن اجرای این مراسم را به عهده داشت.