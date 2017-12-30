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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

بودجه ۹۷ شهرداری مشهد را عملیاتی تر تدوین می کنیم

بودجه ۹۷ شهرداری مشهد را عملیاتی تر تدوین می کنیم

مشهد- نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تلاش می کنیم بودجه سال آینده مشهد را عملیاتی تر تدوین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، حمیدرضا موحدی‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: شهرداری مکلف شده لایحه بودجه سال آینده مشهد را تا ۱۵ دیماه به شورای شهر ارائه کند.

وی افزود: به منظور هماهنگی بیشتر برای تدوین لایحه بودجه، شهردار نامه‌ای را به شورای شهر ارسال کرد تا شورا اولویت‌ها و سیاست های خود را در بودجه ۹۷ اعلام کند که این نامه به روسای کمیسیون های دهگانه ارسال شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد همچنین  از اصلاح بودجه سال ۹۶ طی روزهای اخیر خبرداد و تصریح کرد: چندین جلسه با حضور مسئولین بودجه شهرداری و معاونت های مربوطه برگزار و تمامی موارد در بخش جاری و عمرانی به بحث و بررسی گذاشته شده است.

موحدی زاده بیان کرد:تلاش ما بر این است که بودجه سال آینده را عملیاتی‌ تر بنویسیم و سعی شده تا برمبنای عملکرد و نتایج حاصله از آن بودجه نوشته شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در این راستا هرقسمت از مجموعه مدیریت شهری که عملکرد مناسب‌تری داشته باشد بودجه بیشتری خواهند گرفت.

کد مطلب 4186345

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