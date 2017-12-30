به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کریمی صبح شنبه در آئین افتتاح کتابخانه سیار روستایی میامی با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان، ضمن بیان اینکه راهاندازی این کتابخانه میتواند به ترویج فرهنگ مطالعه کمک شایانی کند، تأکید کرد: کتاب و کتابخوانی دارای اهمیتی فراوان است که ترویج آن میبایست از سنین کودکی مدنظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای راهاندازی نخستین کتابخانه روستایی میامی صرف شده است، تأکید کرد: هدف از راهاندازی این کتابخانه توسط مسئولان کانون پرورش فکری، توزیع عادلانه کتاب در تمام نواحی شهری و روستایی است که مقولهای بسیار بااهمیت است.
فرماندار میامی بابیان اینکه میبایست امکان دسترسی همه نونهالان به کتاب بهطور یکسان فراهم شود، گفت: این کتابخانه امکان استفاده از کتابهای متنوع را به کودکانی میدهد که ممکن است ازلحاظ مالی توانمندی تهیه آن را نداشته باشند و این امری مهم است.
عدالت در توزیع کتاب، ویژگی مهم کتابخانه سیار روستایی
کریمی بیان کرد: از سوی دیگر کتابخانه روستایی میتواند کتبی را در اختیار نونهالان روستایی قرار دهد که در شهر نیز در اختیار کودکان است و این باعث میشود عدالت توزیع کتابی که مدنظر مسئولان فرهنگی کشور است، تحقق یابد.
وی افزود: میامی شهرستانی مستعد و دارای نیروهای توانمند است که بسیاریشان از همین روستاهای محروم سر برآوردهاند لذا باید نگاه ویژهای به این منطقه داشت.
فرماندار میامی همچنین خواستار راهاندازی دومین کتابخانه سیار روستایی ویژه کودکان روستاهای کالپوش در آیندهای نزدیک شد و بیان کرد: بهواسطه فاصله بسیار زیاد کالپوش با مرکز شهرستان و مرکز استان، این نیاز بهطورجدی احساس میشود.
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