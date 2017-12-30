به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت نمایش «مکبث، داستان اسباب بازی‌ها و قاعده مرگ، خنده، اشک» به تهیه کنندگی سجاد افشاریان از یکشنبه ۱۰ تا چهارشنبه ۱۳ دی ماه برای دانشجویان تمامی رشته های تحصیلی به صورت نیم بها ارایه خواهد شد.

نمایش «مکبث داستان اسباب بازی‌ها و قاعده مرگ، خنده، اشک» که سجاد افشاریان تهیه کنندگی آن را به عهده دارد به نویسندگی میرسعید مولویان و کارگردانی شیما حسن زاده این روزها در سالن استاد انتظامی روی صحنه می رود.

در این نمایش که روایتی متضاد از «مکبث» با کشمکش های متضاد با اثر اصلی شکسپیر است بازیگران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از علی آرونی، حوریا جمالیان ، پریاجمالیان، نگین خلیل زاده، یوسف فروتن، رضا کهن، سپیده لطفی، سمانه محمدعلی، مصطفی مهربان.

این اثر نمایشی از سوم تا ۲۴ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه استاد انتظامی به آدرس خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی (فرصت سابق) باغ هنر، خانه هنرمندان ایران روی صحنه است.