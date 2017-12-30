تجلیل از غلامعباس توسلی در هشتمین جایزه علمی دکتر کاردان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز درگذشت دکتر علی محمد کاردان، استاد برجسته روان شناسی و علوم تربیتی و بنیانگذار روانشناسی اجتماعی در ایران، مراسم اعطای هشتمین جایزه علمی استاد دکتر علی محمد کاردان با تجلیل از غلامعباس توسلی دوشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

درکنار تجلیل از غلامعباس توسلی به بهانه پنجاه سال فعالیت علمی و دانشگاهی این استاد برجسته جامعه شناسی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، جوایز ویژه ای نیز از طرف خانواده استاد فقید به رساله های برگزیده اهدا می شود.

رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم، احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد امین قانعی راد، استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از جمله سخنران های این نشست هستند.

غلامعباس توسلی سال ۱۳۱۴ در رشتخوار خراسان به ‌دنیا آمد. وی در سال ۱۳۳۵ وارد دانشسرای عالی تهران شد و پس از فارغ التحصیلی با رتبه اول در رشته زبان و ادبیات فرانسه، طبق قانون اعزام دانشجویان برتر سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد. وی در مدت اقامت خود درکشور فرانسه در محضر بزرگانی چون ژرژ گورویچ، ژان استوتزل و اتو کلاینبرگ به مطالعه جامعه‌شناسی پرداخت و دکترای دولتی خود را در سال ۱۳۴۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد.

توسلی پس از بازگشت به تهران به‌ عنوان استادیار دانشسرای عالی تهران مشغول به تدریس شد و همزمان به دعوت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به کار تحقیق و پژوهش پرداخت.

توسلی در سال ۱۳۴۷ به درخواست دانشگاه ملی ایران، رشته جامعه‌‏شناسی را در دانشکده ادبیات آن دانشگاه پایه‌‏گذاری کرد. با تاسیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر توسلی تا سال ۱۳۵۶ سمت مدیر گروه جامعه شناسی و همچنین سرپرستی انتشارات دانشکده را بر عهده داشت و در این سال با استفاده از فرصت مطالعاتی، پژوهش های خود را در دانشگاه های برکلی و هیوارد کالیفرنیا ادامه داد. او در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و پس از انقلاب ریاست دانشگاه اصفهان را تا سال ۱۳۵۹ به عهده داشت.

توسلی بار دیگر در سال ۱۳۶۴ مدیریت گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سپس در سال ۱۳۶۵ ریاست این دانشکده را برعهده گرفت. وی در پی ریزی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران و تربیت مدرس نیز نقش به سزایی داشته است. در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان پژوهشگر برجسته و در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران انتخاب شد و مدال درجه یک پژوهش این دانشگاه را دریافت کرد.

این استاد برجسته جامعه شناسی تاکنون ۲۰ جلد کتاب و بیش از ۶۰ عنوان مقاله تخصصی، علمی و پژوهشی و نیز دهها مقاله اجتماعی و فرهنگی را تالیف و به چاپ رسانیده است .

همه ساله همزمان با سالروز درگذشت دکتر علیمحمد کاردان، استاد برجسته روان شناسی و تعلیم و تربیت و بنیانگذار روانشناسی اجتماعی در ایران، موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) به یاری دیگر سازمان ها و انجمن های علمی و تخصصی جایزه ای به نام آن استاد فقید به رساله‌های برگزیده دانش‌پژوهان مقطع دکتری در حوزه های روان شناسی و علوم تربیتی اهدا می کند.

تاکنون در دوره های گذشته این جایزه علمی اساتیدی چون: مرحوم علی شریعتمداری، رضا داوری اردکانی، غلامحسین شکوهی، احمد احمدی و احمد صافی تجلیل شده اند.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه به فرهنگسرای ارسباران واقع درخیابان دکتر علی شریعتی ، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه و یا با شماره های۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.