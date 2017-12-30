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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

تلاش اتحادیه جهانی ادامه دارد؛

قوانین کشتی فرنگی در آستانه تغییر مجدد/ بازگشت قانون خاک!

قوانین کشتی فرنگی در آستانه تغییر مجدد/ بازگشت قانون خاک!

اتحادیه جهانی کشتی همچنان مصمم و امیدوار است تا با اعمال و اجرای تغییرات فنی، بتواند جذابیت کشتی فرنگی را افزایش داده و همچنان این رشته را در المپیک حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از راهکارهای اتحادیه جهانی کشتی برای حفظ کشتی در جمع رشته های ورزشی بازیهای المپیک، ایجاد جذابیت بیشتر به کشتی آزاد و فرنگی بود. البته این موضوع در کشتی آزاد با اقدامات و نتایج خوبی همراه بود، اما در کشتی فرنگی همچنان با برخی کاستی ها همراه است.

از این رو اتحادیه جهانی کشتی در نظر دارد با ایجاد تغییر در قوانین کشتی فرنگی، بتواند گام مثبتی در ایجاد جذابیت بیشتر این رشته بردارد.

به همین دلیل قوانین جدید کشتی فرنگی بزودی در جلسه داوران المپیکی در اسلواکی مطرح خواهد شد تا در صورت جمع بندی نهایی به مرحله اجرا برسد.

گفته می شود یکی از تغییرات مهم در قوانین کشتی فرنگی، اضافه شدن قانون خاک به این رشته است. قانونی که پیش از این هم در کشتی فرنگی اجرا می شد، اما اتحادیه جهانی مدتها پیش در روند تغییرات سریالی خود آنرا به کلی محو کرد.

بدین ترتیب برای اطلاع از جزئیات بیشتر قوانین جدید کشتی فرنگی، باید منتظر برگزاری جلسه داوران المپیکی سراسر دنیا در اسلواکی باشیم.

کد مطلب 4186354

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