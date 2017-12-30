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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

سفیر روسیه در واشنگتن:

مسکو آماده بهبود رابطه با واشنگتن است

مسکو آماده بهبود رابطه با واشنگتن است

سفیر روسیه در واشنگتن می‏‌گوید علیرغم راهبرد خصمانه آمریکا، مسکو آماده بهبود رابطه با واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «آناتولی آنتونف» سفیر روسیه در آمریکا از آمادگی مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن علیرغم راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا خبر داد که در آن از چین و روسیه به عنوان رقیب یاد شده است.

آنتونف در این‌باره گفت: ما این طرح را به دقت بررسی کردیم و در آینده هر کلمه و هر عبارت از آن را با موشکافی بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که اولین حسی که این طرح به من داد، حس تاسف بود. تاسف از بابت رابطه روسیه-آمریکا.

وی ادامه داد: این طرح بندهای ناقصی دارد حال‌آنکه روسیه حتی با وجود چنین طرح غیردوستانه‌ای همچنان آماده بهبود رابطه با آمریکا است.

کد مطلب 4186357
مریم خرمایی

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