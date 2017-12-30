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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

بررسی‌ها نشان داد؛

۳۰ میلی‌متر بارش در ۹۹ روز سال آبی/۴۱ درصد مخازن سدها پر است

۳۰ میلی‌متر بارش در ۹۹ روز سال آبی/۴۱ درصد مخازن سدها پر است

با گذشت ۹۹ روز از سال آبی جاری، میانگین بارش کشور فقط ۳۰.۵ میلی‌متر ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ میانگین بارش از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر) تاکنون، نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۲ درصد و نسبت به درازمدت ۵۵ درصد کاهش نشان می دهد.

وضع بارشی در حوضه های ۶ گانه اصلی آبریز کشور از ابتدای سال آبی به این شرح است:

حوضه آبریز دریای خزر ۱۱۸ میلی متر

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۴۰ میلی متر

حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۷۵/۹ میلی متر

حوضه آبریز فلات مرکزی ۸/۷ میلی متر

حوضه آبریز مرزی شرق ۱/۳ میلی متر

حوضه آبریز قره قوم ۱۳/۵ میلی متر

به این ترتیب ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مکعب بود که ۲۳ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال کمتر است. میزان خروجی آب سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری ۶ میلیارد و ۹۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به زمان مشابه پارسال ۵ درصد کمتراست.

ظرفیت مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد متر مکعب است که در حال حاضر، ۲۰ میلیارد ۴۹۰ میلیون متر مکعب در مخازن سدها وجود دارد و نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۰ درصد کمتر است. بر این اساس، ۴۱ درصد مخازن سدها پر است.

کد مطلب 4186360

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