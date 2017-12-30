پرداختی ها در طرح تحول سلامت رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه ۶۳ تا ۷۰ درصد هزینه های نظام سلامت در کل کشور صرف هزینه مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی اعم از گروه پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و پشتیبانی می شود، افزود: هزینه های مستقیم نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته ۵۳ تا ۵۸ درصد است، بنابراین سیاستگزاری ها باید با لحاظ سهم ۶۰ تا ۶۳ درصدی هزینه مستقیم نیروی انسانی در کشور ما انجام گردد.

وی با تاکید بر اینکه، هزینه های نظام سلامت عمدتا مبتنی بر ارائه خدمت توسط نیروی انسانی است، تصریح کرد: در طرح تحول سلامت هزینه نیروی انسانی در سال های مختلف اجرا کمتر از ۱۵ تا ۱۹ درصد بوده است، که همین مقدار هم اخیرا تجدید نظرشده و در حال کاهش است.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، با اجرای طرح تحول سلامت و افزایش خدمت رسانی به مردم، اقدامات در جهت بازتوزیع مناسب درآمد در بین گروه پزشکی و غیر پزشکی، اصلاح تعرفه ها و حذف پرداخت های غیر قانونی، درآمد متوسط گروه پزشکی و غیر پزشکی افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: البته افرادی هم بوده اند که به دلیل دریافت های غیر قانونی یا دریافتی با معیار نامناسب در گذشته دچار کاهش درآمد شده اند و معترض هستند، اما مجموع جامعه پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری با این گروه محدود هم نظر نیستند.

معاون کل وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که در چهار سال اخیر در حوزه بهداشت و درمان انجام شده، در ۱۵ سال گذشته انجام نشده است.