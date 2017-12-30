سوسن طاقدیس رمانی عاشقانه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن طاقدیس، نویسنده کودک و نوجوان کشور، با بیان اینکه داستان عاشقانه‌ای را برای نوجوانان به نگارش درآورده است، اظهار کرد: رمان «دره کولی‌کُش» را بر اساس داستانی واقعی که پدربزرگم برایم روایت کرده بود، نوشته‌ام.

وی ادامه داد: داستان اثر تازه‌ام درباره قبیله ای کولی است و ماجرای دختری به نام «همه‌ناز» که در این قبیله زندگی می‌کند. با پرس‌وجویی که داشتم، دیدم کولی‌ها برخی اسامی همچون «همه‌ناز» را برای فرزندانشان برمی‌گزینند و من هم این نام را پسندیدم و برای شخصیت اصلی داستان خود انتخاب کردم.

طاقدیس تصریح کرد: هنوز ناشری برای چاپ و ارائه این اثر انتخاب نکرده‌ام. به دلیل بیماری دیابت که چندی است دچار آن شده‌ام، مانند گذشته نمی‌توانم پیگیر چاپ و نشر آثارم باشم. این روزها نیازمند دعای خیر مردم هستم؛ چرا که هر گاه دعایی پشت سرم باشد، احساس سلامتی و آرامش دارم.

این نویسنده همچنین با اشاره به اثر دیگری با عنوان «از خاک تا خدا»، گفت: این کتاب نیز از دیگر آثاری است که قرار است به‌زودی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. این کتاب شامل تعدادی از داستان‌های نوجوان من است که پیش از این در کتاب‌های مختلفم چاپ شده‌اند. البته تعدادی از داستان‌ها هم پیش از این در جایی منتشر نشده‌اند و برای اولین بار در این کتاب چاپ می‌شوند . «از خاک تا خدا» حدود 25 تا 30 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد که در حجمی حدود 300 صفحه گردآوری شده‌اند.

سوسن طاقدیس، نویسنده حوزه کودک و نوجوان، متولد ۱۳۳۸ در شیراز است. وی فعالیت در این حوزه را با همکاری در مجله «کیهان بچه‌ها» آغاز کرد. «جوراب سوراخ»، «پری چه کسی را با خود برد؟»، «صدای پای بزغاله‌های سبز»، «هزار سال نگاه» و «شب و شیطان و شمشیر» برخی از آثار این نویسنده‌اند. طاقدیس در سال ۱۳۸۶ برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای نگارش کتاب «قدم یازدهم» شده است.