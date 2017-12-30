ملت ایران هوشیار است وبه فتنه گران وحامیان آنها سیلی محکمی میزند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری فراهانی روز شنبه در اجتماع با شکوه حامیان ولایت که با حضور مردم بصیر و ولایت‌مدار استان در خیابان شهدای قزوین در مقابل مسجد شیخ الاسلام برگزار شد، اظهار کرد: وقتی انقلاب همه اهدف و منافع آمریکا را به خطر انداخت با نقشه های مختلف مانند تحمیل جنگ، ترور و شبیخون فرهنگی تلاش کردند جوانان را از انقلاب جدا کنند و برای تغییر سبک زندگی وارد میدان شدند.

وی افزود: وقتی با انقلاب های مخملی در برخی کشورها به نتیجه رسیدند و حکومت ها را در دست گرفتند، فکر کردند در ایران هم موفق می شوند اما تصور نمی کردند مردم در صحنه هستند.

امیری فراهانی بیان کرد: باید بدانیم چرا قبل از فتنه ۸۸ حضور افراد انگلیسی در کشور بیشتر می شود در حالی که همواره انتخابات در ایران با حضور عوامل اجرایی و نظارتی بدون هیچ مشکلی برگزار شده موضوع تقلب را مطرح می کنند.

وی اضافه کرد: دشمنان با ایجاد فتنه خواستند به ارکان نظام ضربه بزنند اما با هدایت رهبری و حضور مردم در صحنه این توطئه نیز خنثی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران هوشیار و بیدار است و به فتنه گران و حامیان آنها سیلی محکم می زند و همه بدانند برای دفاع از آرمانهای امام و رهبری ایستاده ایم.

وی گفت: مهمترین رسالت انقلاب ما مبارزه با تبعیض و بی عدالتی است و با فریاد مرگ بر امریکا در برابر هر گونه ستمگری خواهیم ایستاد.

امیری فراهانی افزود: بعد از فتنه، آمریکا گروه تروریستی داعش را ایجاد کرد و با دلارهای سعودی و تجهیزات امریکایی خواستند با ضربه زدن به امنیت ایران بر کشورهای سوریه، لبنان و عراق تسلط پیدا کرده وجبهه مقاومت را از بین ببرند و برخی افراد نادان هم در داخل می گفتند ما را به سوریه چه کار، اما امروز با قاطعیت باید گفت کسانی که شعار «نه غزه نه لبنان» سر می دهند مزدور آمریکا هستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز با ایستادگی شما مردم ایران، فلسطین، سوریه و لبنان جبهه مقاومت تقویت شده و لذا امریکا دنبال تفرقه میان مردم است.

وی بیان کرد: آمریکا همچنین در توطئه ای دیگر در صدد ایجاد اسرائیل دوم در منطقه بود که قائله کردستان عراق را ایجاد کرد، سپس با کمک عربستان سعودی موضوع نخست وزیر لبنان را پیاده کرد و آنگاه سراغ موضوع تغییر پایتخت قدس رفت تا نقشه دیگر خود را پیاده کند اما فکر نمی کرد با اینهم مخالفت مسلمانان روبرو شود.

امیری فراهانی گفت: جهانیان بدانند قدس از ارزشهای اسلامی و پایتخت همیشگی فلسطین است و هرگز تغییر نخواهد کرد.

مشکلات مردم را می دانیم/ مراقب فریب دشمن باشیم

وی با بیان اینکه ما می دانیم مردم در سختی معیشت و اقتصادی هستند اما باید هوشیار باشیم و فریب توطئه گران را نخوریم، گفت: باید با مدیریت جهادی، تلاش شبانه روزی و همت راسخ برای حل مشکلات مردم همت کنیم تا رضایت مردم جلب شود.

امیری فراهانی یادآور شد: دشمن دنبال ایجاد بلوا و آشوب در کشور است و ما می دانیم مردم با مشکل بیکاری و معیشت روبرو هستند و اگر دولت به مشکلات مردم رسیدگی نکند ما نمایندگان هم برخورد قانونی می کنیم.

وی افزود: برخی مسائل مربوط به موسسات بانکی است و باید دولت بسرعت این مشکل را حل کند اما به دشمنان اعلام می کنیم اجازه نمی دهیم از تجمع مردم که برای بیان حق و مشکلاتشان است سوء استفاده کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قول می دهیم در بودجه کشور به معیشت و اشتغال و اقتصاد شما فکر کرده و برای حل آن اقدام کنیم.

در پایان قطعنامه راهییمایان قرائت و با تکبیر تجمع کنندگان تائید شد.