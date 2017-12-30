گرانی تخم مرغ باعث مشکلاتی در وعده غذایی زندانیان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام اظهار داشت: سازمان زندان ها با مشکلات زیادی در بخش های مختلف مواجه است.

وی گفت: هم اکنون بودجه این سازمان کفاف خدمات رسانی به زندانی ها و پروژه های عمرانی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این زندان های کشور با بدهی سنگین در بخش آب و برق مواجه هستند، گفت: وعده های غذایی زندانیان نیز به دلیل گرانی بعضی از اقلام مثل تخم مرغ با مشکلاتی مواجه شده است.

جهانگیر با اشاره به اینکه دولت باید در این زمینه به خصوص برای به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی این سازمان حمایت کند، گفت: هم اکنون اکثر زندان های کشور فرسوده هستند و بین ۲۰ تا ۲۵ سال عمر دارند در حالی که عمر مفید یک زندان حداقل ۱۵ سال است.

رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: زندان مرکزی ایلام که بیش از ۱۲ سال از ساخت آن می گذرد و با توجه ظرفیت کم زندان ها استان، نیازمند تامین اعتبار برای اتمام پروژه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش های دیگر مثل دارو و تجهیزات نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: قطعا حل این مشکلات نیازمند اختصاص بودجه مناسب از سوی دولت است.