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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا باقی ماند

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا باقی ماند

مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با ابقای ریاست محسن رضوانی برای یک دوره چهارساله دیگر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو امروز شنبه به ریاست محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و همچنین شروین اسبقیان مدیر دفتر امور مشترک فدراسیون ها در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

مهرزاد خلیلیان، محسن رضوانی، کاوه احمدی، رضا حبیبی، حامدرضاخانی، مجید مشتاق و رضا فاطمی مقدم کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بودند که از میان آنها خیلیان اصلا در محل انتخابات حاضر نشد. این در حالی بود که از وی به عنوان گزینه اصلی ریاست نام برده می شد. 

از میان دیگر کاندیداها نیز کاوه احمدی به نفع رضوانی انصراف داد. مجید مشتاق عشق هم دیگر کاندیدای انصرافی این مجمع بود. 

بدین ترتیب رای گیری برای تعیین رئیس جدید فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو میان محسن رضوانی، رضا حبیبی، حامد رضاخانی و رضا فاطمی مقدم انجام شد که طی آن و از مجموع ۴۲ رای ماخوذه، ۳۹ رای برای رضوانی به صندوق انداخته شد تا وی برای چهار سال دیگر رئیس این فدراسیون باقی بماند. 

کد مطلب 4186373
زینب حاجی حسینی

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