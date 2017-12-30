۵مرکز سیار روستایی کانون پرورش فکری در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال صبح شنبه در آئین افتتاح نخستین کتابخانه سیار روستایی میامی با حضور فرماندار این شهرستان، ضمن اشاره به ظرفیتهای کانون پرورش فکری در سطح استان، تأکید کرد: در کنار فعالیت پنج مرکز سیار روستایی، کانون پرورش فکری استان سمنان ۱۶ مرکز فرهنگی ثابت، دو کتابخانه سیار پستی و یک کتابخانه سیار شهری را نیز دارا است که در طول سال به کودکان خدمات میدهند.
وی افزود: نگاه کانون پرورش فکری به ترویج مطالعه بهخصوص در بین روستائیان باعث شده تا در سالهای اخیر شاهد اجرای طرحهای خوبی در این زمینه باشیم که راهاندازی پنج مرکز سیار روستایی یکی از این فعالیتها است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان بابیان اینکه نخستین کتابخانه سیار روستایی میامی بااعتبار ۲۰۰ میلیون تومان راهاندازی شد، تأکید کرد: ترویج فرهنگ مطالعه در کنار ایجاد عدالت دسترسی به کتاب دو هدف اصلی افتتاح این کتابخانه سیار است.
۷۵روستای استان سمنان تحت پوشش طرح کتابخوانی
جمال بیان کرد: اگر به کانون پرورش فکری نگاه ویژهای شود، قطعاً تأثیرات فرهنگی بسزایی را میتواند در بزرگترین شهرها تا محرومترین روستاهای استان سمنان برجای بگذارد.
وی افزود: کتابخانههای سیار روستایی بهصورت هفتگی به روستاها مراجعه کرده و کتاب را در میان بچهها میبرد که این امر در کنار نشاط اجتماعی میتواند انگیزه مطالعه را نیز افزایش دهد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: در هر یک از پایگاههای سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، ۷۰۰ نفر عضو هستند که نشان از استقبال خوب کودکان از این طرح دارد.
جمال افزود: کانون پرورش فکری در استان سمنان، ۷۵ روستا را پوشش میدهد که درمجموع ۱۰ هزار نفر عضو را شامل میشود.
نظر شما