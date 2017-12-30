گازرسانی به تمام شهرهای کشور/فرهنگ صرفه جویی کمرنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: سیاست دولت این است که در سال های آینده به ۹۶ درصد روستاهای کشور گازرسانی کند. البته توسعه فقط در بهره‌مندی از تازه‌ترین دستاوردهای فناوری نیست، بلکه توسعه فرهنگی نیز در کنار توسعه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: فرهنگ صرفه‌جویی در بین مردم کم‌رنگ شده و باید مدیران کشور دوباره این فرهنگ را ترویج کنند؛ زیرا پایداری و افزایش تاب‌آوری در شبکه تأمین گاز کشور برای ما اهمیت دارد؛ به خصوص اینکه اجرای پروژه‌های گازرسانی بسیار سخت است، در این طرح‌ها تامین منابع مالی حرف نخست را می‌زند که خوشبختانه دولت توانسته منابع آن را فراهم کند.

تربتی اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، در دولت دوازدهم شاهد آن خواهیم بود که همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند، همچنین در چند سال آینده با توجه به سیاست‌های دولت، صد درصد شهرها و ۹۶ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد.