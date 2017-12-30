اقدامات مخفیانه عربستان برای تغییر سیاستهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه پاکستانی «دیلی تایمز» در گزارشی تحت عنوان «چه چیزی در عربستان آماده می شود» نوشت: بعد از گذشت ۵ ماه از استعفای نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان از سمت خود و شکست در جایگزین کردن برادرش، نواز شریف قصد سفر محرمانه به عربستان دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان قرار است به عربستان سفر کند در حالی که برادر وی شهباز شریف نیز در عربستان به سر می برد این در حالی است که اخباری در خصوص قصد و اراده عربستان برای حمایت مجدد از نواز شریف که طی ۱۷ سال ادامه داشت منتشر شده بود.

منابع آگاه در گفتگو با این روزنامه پاکستانی تاکید کردند که نواز شریف سعی دارد از طریق سفر به عربستان مسئولان این کشور را قانع کند تا بار دیگر از وی حمایت کنند چرا که در ۲۸ ژوئیه، دادگاه عالی پاکستان حکم به برکناری وی داد.

آنها تاکید کردند که عربستان دارای نفوذ گسترده ای در نهادهای امنیتی پاکستان است. دلیل رویگردانی عربستان از نواز شریف به دلیل موضع وی در قبال جنگ علیه یمن و بحران قطر است. این منابع گفتند که عربستان یک فروند هواپیمای مخصوص برای برادر نواز شریف ارسال کرده تا وی را به عربستان بیاورد و مستقیما با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کند. صبح روز بعد نواز شریف نشست محرمانه ای با ژنرال «ناصر جنجوعه» مشاور امنیت ملی پاکستان به مدت ۵ ساعت برگزار کرد که نشان می دهد اقداماتی در پشت پرده انجام می شود.