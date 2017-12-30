مردم اجازه سوء استفاده دشمن از مشکلات را نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح شنبه در حاشیه راهپیمایی گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: حضور پرشکوه مردم مشهد در راهپیمایی گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه جواب دندان شکنی به بدخواهان و کسانی است که فکر کردند سوءاستفاده از مسائل و مشکلات داخلی می تواند زمینه ای برای حضور مجدد تفکرات ضدانقلابی و انحرافی باشد.

وی افزود:خوشبختانه حضور مردم ایران در همه صحنه های انقلاب اسلامی همواره چشمگیر بوده، هست و خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی گفت: مشکلات فعلی در حوزه های اقتصادی و معیشتی نمی تواند شرایط را برای دشمنان انقلاب اسلامی به منظور سوءاستفاده فراهم کند زیرا مردم ما نشان دادند پای انقلاب خود ایستاده اند.

رشیدیان خاطرنشان کرد: همه ما اعضای یک خانواده هستیم و در باید درون خانواده مسائل و مشکلات خودمان را مدیریت می کنیم و اجازه سوءاستفاده به دشمنان انقلاب را ندهیم.