به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یونیسف نسبت به اوضاع انسانی در یمن هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که خانواده های یمنی دیگر تحمل یک روز دیگر از جنگ در این کشور را ندارند.

بنا بر اعلام یونیسف، ۷۵ درصد خانواده های یمنی به کمک های فوری نیاز دارند.

یونیسف چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ کودکان در مناطق مختلف جهان قربانی حملات و اقدامات خشونت آمیز شدند.

این سازمان تاکید کرده بود: این حمله ها در سایه نادیده گرفته شدن حقوق بین الملل در حمایت از گروه های آسیب پذیر توسط طرف های درگیر صورت گرفته است. از کودکان در مناطق نزاع به عنوان سپر انسانی استفاده می شود و آنها در معرض کشتار، نقص عضو و به کارگیری آنها در صحنه نبرد قرار دارند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی که هیچ دستاوردی برای ریاض و متحدانش نداشته و تنها سبب ویرانی کشور فقیر یمن و کشتار و آوارگی یمنی ها شده است.