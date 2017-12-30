به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت نهم دیماه در مصلی جمعه بوشهر اظهار داشت: ۹ دی‌ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است.

وی افزود: مردم استان بوشهر همواره در طول تاریخ پیشگام در ولایتمداری و حمایت از حریم ولایت بوده‌ند.

امام جمعه بوشهر گفت: تمام انبیاء الهی در طول تاریخ بشریت همواره با عملکرد ضد انسانی و ضد دینی جبهه استکبار مواجه بودند.

وی بیان کرد: انبیاء به دنبال کرامت انسانی و تحقق دین در جامعه و استقرار عدالت بودند و این با جوهره جهان استکبار منافات دارد.

صفایی بوشهری ادامه داد: به همین دلیل استکبار فکر می‌کنند باید نظام دین در عرصه‌های مختلف را تضعیف کند، گاهی شفاف مثل مبارزه می‌شود و گاهی به شکل فتنه و یا در قالب فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی حرکت می‌کند.

وی بیان کرد: فتنه یعنی عملکرد دشمنان نظام دینی به شکل ناپیدا و فریبنده برای مدیریت افکار مردم و فاصله مردم با نظام دینی و براندازی اعتقادات دینی و ملی یک قوم اجرا شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تنها راه عبور از فتنه و بصیرت، استقامت و ولایتمداری است خاطرنشان کرد: فتنه در غفلت کار خود را به پیش می‌برد و ما باید نسبت به شیوه راهبردی دشمن باید بصیرت داشته باشیم.

وی عنوان کرد: بصیرت یعنی داشتن آگاهی کامل و شناخت دشمن و موقعیت خود برای عدم فریفته شدن در مقابل موج سازی دشمنان؛ ملتی که دارای استقامت هستند در برابر تهاجم‌های مختلف فرهنگی اقتصادی اجتماعی هیچگاه شکست نخواهند خورد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: ولایت خورشیدی است که در منظومه جهان می درخشد، بصیرت می بخشد، هدایت می‌بخشد و عملکرد دشمن را خنثی می‌کند. ولایت‌مداری مردم یعنی در مدار منظومه ولایت حرکت کردن.

وی گفت: در فتنه ۸۸ دیدیم طراحان براندازی نظام در خارج و مزدوران داخلی طرح‌هایی که در کشورهای دیگر به سقوط منجر شده بود را انجام دادند اما ولایتمداری و بصیرت و استقامت مردم همه توطئه ها را به شکست منجر کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری اظهار داشت: مردم ولایتمدار بوشهر هر روز برایشان روز بصیرت و میثاق با ولایت است و در تاریخ این را نشان دادند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده‌ است تصریح کرد: این فتنه های خود جایی در مناسبات سیاسی ما ندارد.