نهم دی ماه روز دشمن شناسی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نعمت ‌الله صالح صبح روز شنبه در دبیرستان غیردولتی امین در صبحگاه ویژه حماسه ۹ دی اظهار داشت: نهم دی ۸۸ روز حضور معنوی مردم، تجلی حق و امتداد عاشورا همراه با بصیرت بود.

وی تصریح کرد: دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی مردم، فتنه نفوذ در سال ۸۸ را ناکام گذاشت.

مدیر مدرسه علمیه مدینه العلم شهرضا با بیان اینکه حرکت خودجوش مردمی در نهم دی ماه برگرفته از اعجاز عاشورا بود، افزود: ولایت مداری، بصیرت و دشمن شناسی مردم باعث شد آتش فتنه در نهم دی ماه سال ۸۸ خاموش شود.

وی گفت: هر کاری که برای رضای خدا، ماندگار است و ما این سنت الهی را در ۹ دی ماه به چشم دیدیم.

حجت الاسلام صالح تاکید کرد: کاری که برای خدا شد، دشمنان برای نابوی آن تلاش می کنند اما آنها غافل بوده که خداوند نگهدار آن است.

وی با بیان اینکه در فتنه ۸۸ دشمن در صدد این بود که انقلاب ملتی که با خون بهترین فرزندان به ثمر نشانده اند را نابود کند، گفت: آنها می خواستند صدای حق، ولایت فقیه را در ایران خاموش کنند غافل از این که خدا با حق است.

مدیر مدرسه علمیه مدینه العلم شهرضا ادامه داد: در فتنه ۸۸ ملت بیدار و دشمن شناس شدند و نهم دی به عنوان روز تاریخ سیاسی در کشور ما ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه ۹ دی ماه روز بصیرت و تجدید میثاق با ولایت فقیه است، افزود: اگر یک انسان مومن و مسلمان نسبت به جریان زمان خودش آگاه نباشد، دچار انحراف و گمراهی می شود.

حجت الاسلام صالح تصریح کرد: تمام ضربه هایی که به دین خورده به دست انسان های ناآگاه و مغرض بوده است.

وی گفت: انسانی که به زمان خود آگاه باشد در فتنه ها دچار اشتباه نخواهد شد.

مدیر مدرسه علمیه مدینه العلم شهرضا شاخص ۹ دی را تجدید میثاق با ولی فقیه دانست و عنوان کرد: مسئله ولی فقیه یک مسئله اعتقادی است امامت جز اصول دین است و در زمان غیبیت امام، متولی دین ولی فقیه است.

وی با اشاره به این که متاسفانه مردم نسبت به نکات قرآن نا آگاه هستند، گفت: امروز هم در مسائل داخلی و خارجی بر اساس قرآن عمل می شود.