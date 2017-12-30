کاهش ۵۰ درصدی بودجه متروی کلانشهرهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه که همزمان ریاست هیات مدیره اتحادیه قطارشهری کلانشهرهای کشور را نیز بر عهده دارد، در جلسه با محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، خواستار حمایت های بیشتر دولت و مجلس از حمل و نقل ریلی و در صورت امکان اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه مترو کلانشهرها از جمله تهران برای سال ۹۷ شد.

وی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط دولت ارائه شده و بخشی از آن در کمیسیون عمران مجلس مراحل پایانی بررسی را می گذراند، در ادامه به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان پیشنهادی درباره تأمین اعتبار برای طرح های عمرانی، افزود: استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در لایحه بودجه برای چاپ و انتشار اوراق مشارکت، یکی از این پیشنهادها است.

به گفته امام، علیرغم اذعان تمام کارشناسان به لزوم و ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری به عنوان یکی از مصادیق بارز و تاثیرگذار گسترش حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که کاهش ترافیک و آلودگی هوا را به دنبال دارد، بودجه پیشنهادی دولت برای مترو کلانشهرهای کشور در سال ۹۷ به طور متوسط ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با رایزنی های صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مرتبط با موضوع در این امر تجدیدنظر کنند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه قطار شهری کلانشهرهای کشور خاطرنشان کرد: در تهران نیز بودجه ۱۰۱ میلیارد تومانی از سوی دولت به مترو اختصاص یافته که برای سال ۹۷ به میزان ۳۶ درصد کاهش یافته و به مرز ۶۵ میلیارد تومان رسیده است؛ البته از ۱۰۱ میلیارد تومان، تاکنون فقط ۵۰ درصد تحقق یافته است.