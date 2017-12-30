بسیج با رمز اطاعت از ولایت به مصاف دشمن می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه گذشته در مراسم یادواره شهدای بخش چندار شهر کوهسار که در مسجد جامع کردان برگزار شد با اشاره به اینکه مراسم یادواره شهدا دریایی از نور است که باید از آن کسب فیض کرد، گفت: سران فتنه هشت ماه باعث ایجاد رعب و وحشت شدند و بیشتر از رژیم بعث در هشت سال دفاع مقدس به این نظام و مردم ضربه زدند.

سردار فضلی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس بسیاری از فرزندان این کشور به شهادت رسیدند تا امروز کشورمان در دنیا سربلند باشد، عنوان کرد: هدف از عملیات ها ادای تکلیف بود و وقتی انسان به تکلیف خودش عمل کند نتیجه هرچه باشد پیروزی و موفقیت خواهد بود.

جانشین فرمانده بسیج مستضعفین در ادامه یاد آور شد: در دوران جنگ تحمیلی فرماندهان سپاه و ارتش برای پیروزی در نبرد ماه ها برنامه ریزی می کردند ولی این سخنان امام خمینی (ره) بود که به رزمندگان و بسیجیان قدرت می داد و باعث می شد آنها با روحیه مضاعف به نبرد با دشمن بروند و پیروز و سربلند بیرون آیند.

وی حضور مردم کردان، کوهسار و سایر روستاهای استان البرز در دوران دفاع مقدس را چشمگیر عنوان کرد و یاد آور شد: دشمن در عملیات هایدفاع مقدس، موانع بسیاری در راه رزمندگان اسلام قرار داده بود و از زمین و هوا بر آنها آتش می بارید ولی شهدا با خدا معامله کرده بودند و توانستند بر همه این موانع غلبه کنند و حتی آتش دشمن هم نتوانست جلوی آنها را بگیرد.

سردار فضلی در ادامه با بیان خاطراتی از رشادت های رزمندگان اسلام در عملیات هایغرور آفرین کربلای ۴ و ۵ خاطر نشان کرد: قهرمانان و پهلوانانی در این عملیات ها به شهادت رسیدند که عشقشان به ولایت و نماز اول وقت بود و هرگاه سخن از ولایت به میان می آمد یا هنگام نماز می شد سر از پا نمی شناختند.

وی با ذکر خاطره ای از دیدار رزمندگان دفاع مقدس با امام خمینی(ره) گفت: عشق و علاقه بسیجیان و رزمندگان به امام راحل آنقدر زیاد بود که هرگاه امام دستوری در مورد جنگ صادر می کردند تا اجرای فرمان امام و حصول موفقیت سر از پا نمی شناختند و سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای ۵۰ درجه هم نمی توانست جلوی آنها را بگیرد.

سردار فضلی در بخش دیگری از سخنانش موفقیت در عملیات ها و پیروزی در دفاع مقدس را مرهون فداکاری بسیجیان عنوان کرد و اذعان کرد: همین بسیجیان هستند که امروز در قالب مدافعان حرم از مرزهای انقلاب اسلامی و از حریم اهل بیت(ع) دفاع می کنند.

وی گفت: دشمن با همه توان در سوریه، عراق، فلسطین و یمن برای تضعیف قدرت بلاد اسلامی به میدان آمد و بسیج هم با رمز اطاعت از ولایت به مصاف دشمن رفت و توانست دشمن را به عقب براند و طعم پیروزی را به مردم و خانواده های معظم شهدا بچشاند.