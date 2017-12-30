نفوذ و ایجاد تزلزل در خواص توطئه استکبار برای فروپاشی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی پیش از ظهر شنبه در اجتماع بزرگ مردم رشت در سالروز حماسه ۹ دی در میدان شهدای ذهاب این شهر اظهار کرد: گیلانی ها در حوادث سال ۸۸ با پیشقدمی در ۸ دی ماه به میدان آمده و در مقابل فتنه گران عرض اندام کردند.

وی با بیان اینکه حرکت بزرگ مردم گیلان تأثیر بسیاری در خنثی شدن توطئه های دشمن برای این منطقه داشته است، افزود: هوشیاری، بیداری و بصیرت مردم گیلان و حضور در صحنه های حساس غیرقابل انکار است.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف در زمینه موضوع فتنه سال ۸۸، گفت: در طول چهار دهه گذشته شاهد توطئه ها زیادی از سوی استکبار برعلیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی بوده ایم.

فروپاشی نظام آمریکا به واسطه نظام مقدس اسلامی

وی با اشاره به اینکه استکبارستیزی یکی از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب است، تصریح کرد: امروز آنچه که سبب هراس استکبار از انقلاب اسلامی و دشمنی آن با انقلاب شده ترس از فروپاشی استکبار به دست نظام مقدس اسلامی است.

حجت اسلام مصلحی در ادامه به وجود ۱۴ میلیون مقاله در آمریکا با موضوع فروپاشی این کشور به دست نظام مقدس اسلامی اشاره کرد و یادآورشد: این مسیری از که انقلاب اسلامی با اتکا به قدرت خداوند متعال و به رهبری مقام معظم رهبری آن را طی خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه آینده اروپا و آمریکا مربوط به اسلام است، افزود: یکی از دلایلی که استکبار داعش را با دلارهای عربستان به وجود آورد ایجاد اسلام هراسی در جهان و دوری مردم این کشورها از اسلام بود چیزی که نتیجه عکس داشت.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه این اسلام هراسی سبب شد تا اندیشمندان آمریکایی، اروپایی به دنبال تحقیق و مطالعه درباره اسلام برآیند، گفت: این موضوع سبب شد تا آنها با اندیشه ها و تفکرات دین اسلام و قران آشنا و اعتراف کنند که قرآن کریم کتابی است که راه های خروج از بن بست ها در حوزه های تربیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در پیشروی جهان قرار داده است.

وی با بیان اینکه زمانی که استکبار در چنین وضعیتی قرار می گیرد قطعا برای ضربه زدن به دنبال توطئه است، اظهار کرد: به همین دلیل در طول چهار دهه گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد انواع توطئه ها از سوی دنیای بین الملل و استکبار برعلیه نظام مقدس اسلامی هستیم.

مصلحی در ادامه به فتنه سال ۸۸ اشاره و آن را ادامه همین برنامه ها از سوی استکبار برعلیه نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: سه سازمان جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی اطلاعات مورد نیاز خود از شرایط ایران را از سازمان های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه دریافت و برای مقابله با نظام مقدس اسلامی از آنها بهره بردند.

وی به سعه صدر ملت ایران در برهه ای از زمان در آن سال دربرابر بازگشت فتنه گران و توبه آنها اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز به عناوین مختلف حجت را بر فتنه گران تمام کرد ولی درکمال تأسف نفوذ دشمن در میان برخی خواص به گونه ای بود که آنها از مسیر خود بازنگشتند.

تبدیل برخی خواص به اپوزیسیون نظام با پروژه نفوذ دشمن

وزیر سابق اطلاعات همچنین با تأکید براینکه پروژه نفوذ دشمن به گونه ای است که امروز شاهد این هستیم که خواصی که چند دهه امکانات نظام دراختیار آنها قرار داشته به اپوزیسیون نظام تبدیل شده اند، ادامه داد: این افراد باید بدانند اگر اعتباری دارند برگرفته از همین نظام بوده ولی متاسفانه امروز به دلیل زیادخواهی به اپوزیسیون نظام تبدیل شده اند.

مصلحی با اشاره به اینکه نفوذ در میان مسئولان، مردم و نخبگان یکی از برنامه های جدی استکبارجهانی است، افزود: استکبار به دنبال ایجاد تزلزل در محاسبات و تصمیم گیری های مسئولان در شرایط حساس است.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام مقدس اسلامی در عرصه های مختلف به دنبال تهدید مسئولان و نخبگان هستند تا آنها را در تصمیم گیری دچار اشتباه کنند، افزود: متاسفانه امروز یکی از مشکلات ما در اداره کشور همین موضوع است

وزیر سابق اطلاعات در ادامه با اشاره به برخی وقایع سال ۸۸، گفت: فردی که مسئول دفتر قوه مجریه بود قبل از انتخابات آن سال در سفارت آلمان به سفیر این کشور می گوید چه برنامه ای برای فروپاشی نظام و متزلزل کردن آن دارید مدارک این گفتگو موجود است.

وجود توان مقابله با تحریم در کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی

حجت السلام مصلحی با بیان اینکه اولین تحریم سازمان ملل با طراحی سازمان سیا آمریکا و براساس اطلاعات بدست آمده از عناصر داخلی در بهمن سال ۸۸ صورت گرفت، گفت: سوالی که در اینجا مطرح می شود این بوده که آیا تحریم ها می تواند ما را متوقف کند که پاسخ به آن نه است. زیرا وضعیت کشور ما به گونه ای است که می توانیم تحریم ها را شکست دهیم تنها نیاز به اراده دارد.

وی با تأکید بر توجه و حساسیت نسبت به اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: نباید با اقتصاد مقاومتی بازی کنیم بلکه باید به معنای واقعی در راستای تحقق آن برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گام برداریم.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به پنج برابر شدن نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته به گفته مسئولان، تصریح کرد: این نقدینگی هم می تواند تهدید و هم فرصت برای حل معضلات اقتصادی کشور تلقی شود چرا این کار صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در ۹ دی ماه فتنه ۸۸ متوقف ولی تمام نشد، خاطرنشان کرد: فتنه ای جدید با پیچیدگی بیشتر در راه است که تمرکز بر روی مسائل اقتصادی نقطه عطف آن است.

به گفته این مسئول برخی مدعی هستند در تحریم هستیم حال باید از آنها سوال کرد اگر تحریم وجود دارد پس ورود این تعداد ماشین های لوکس و آخرین سیستم با قیمت های نجومی و فضای اشرافی گری برگرفته است چیست. چرا این نقدینگی که می تواند بزرگترین سرمایه کشور محسوب شود برای حل مشکلات کشور در مسیر آن قرار نمی گیرد.

وی به برنامه ریزی دشمن یکسال و نیم قبل از برگزاری انتخابات سال ۸۸ اشاره کرد و یادآورشد: دشمن برای تأثیر در افکار عمومی با ایجاد جنگ روانی به مقابله با انقلاب اسلامی به میدان آمد، افزود: ایجاد اغتشاش و قتل های همانند ندا آقاسلطان از جمله این موارد بود.

نبود اعتقاد در میان مسئولان برای بهره گیری از جوانان حزب اللهی

وزیر سابق اطلاعات با تأکید بر لزوم هوشیاری، بصیرت و دشمن شناسی مردم در شرایط امروز، گفت: امروز دشمن با استفاده از فضای مجازی به دنبال توطئه ای دیگر در جامعه اسلامی است که باید با بهره گیری از نیروهای جوان و حزب اللهی نظارت و کنترل در این فضا افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان هیچ اعتقاد و باوری برای استفاده از نیروهای جوان و حزب اللهی که توان اختراعات و ابداعات زیادی در حوزه مختلف به ویژه فضای مجازی داشته، ندارند، تصریح کرد: ما جوانانی همانند احمدی روشن که یک جوان حزب اللهی بود و توانست مسئله ۲۰ درصد هسته ای را که تنها استفاده پزشکی دارد حل کند در کشور بسیار داریم که نیازمند توجه از سوی مسئولان هستند.

مصلحی در ادامه همچنین با بیان اینکه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران دارای چارچوب و قوانین خاص است، خاطرنشان کرد: چند ماه قبل از برگزاری انتخابات سال۸۸ برخی از خواص کمیته ای با نام صیانت از انتخابات تشکیل دادند که دو موضوع مهم را پیگیری می کرد.

وی یادآورشد: در این کمیته تصمیم گرفته شده بود که در صورت پیروزی در انتخابات این پیروزی را متعلق به کمیته صیانت از انتخابات و در صورت شکست پروژه تقلب در انتخابات را از سوی این کمیته پیگیری کنند.

به گفته این مسئول این موارد از نکات بسیار مهم و قابل تأمل است که گویای طراحی خاص دشمن برای فروپاشی نظام مقدس اسلامی در آن سال بود.

ضرورت پرداخت هزینه در قبال ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار

وی با اشاره به اینکه یکی از خواص که در حال حاضر در قید حیات نیست و در فتنه آن سال نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده و امیدورایم روزی مدارک موجود درباره ایشان منتشر شود تا همگان از این نقش مطلع شوند به سران فتنه گفته بودند که به هیچ عنوان نباید دست از فشار بردارید، افزود: ایشان مدعی بودند که فشارها موجب می شود که رهبری از موضع خود کوتاه بیایند.

وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه در طول سال های گذشته شاهد بودیم که رهبری معظم در عرصه های مختلف آگاه و بیدار و تجربه داشتند و به حق شاگرد خلف امام خمینی (ره) بودند، گفت: مقاومت و ایستادگی هزینه دارد و رایگان به دست نمی آید.

وی با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور که برای بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا آرزو است با تقدیم شهدای بسیار در دوران دفاع مقدس و با دادن هزینه که همان تقدیم جوانان است به دست آمد، اظهار کرد: امروز نیز اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی با حضور مدافعان حرم و تقدیم شهدای حرم ماندگار بوده اینها هزینه ایستادگی و مقاومت دربرابر دشمنی دشمنان و استکبار جهانی است.