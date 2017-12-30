اتحاد برای توسعه شهر صدرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری صدرا، مسئولان شهرداری ، شورای اسلامی شهر صدرا و شرکت عمران صدرا برای نخستین بار در تاریخ شکل گیری این شهر گرد هم آمدند تا مشکلات شهر صدرا که از ابتدای ایجاد این شهر گریبان گیر مردم بود را برطرف کنند، اتفاقی که با همدلی و همفکری آنان همراه است و می تواند امید را در دل مردم صدرا زنده کند.

عباس ملک زاده شهردار صدرا در این جلسه گفت: تعاملی که بین شرکت عمران،شهرداری و شورای شهر اتفاق افتاده بی سابقه است و این یک تعامل سه طرفه است که همه به یک سمت یک هدف که عمران ، آبادانی و رفع مشکلات شهر است حرکت می کنند و تمام هم و غم ما رفع مشکلات مردم است که امیدواریم با همکاری همدیگر بتوانیم ضمن برطرف کردن موازی کاری ها، مشکلات شهروندان را هم برطرف نمائیم.

وی افزود: با شرکت عمران و اعضای شورای شهر تصمیم گرفته ایم که هر ۱۵ روز با حضور مدیران وکارشناسان خود از مناطق مختلف شهر بازدید میدانی داشته باشیم تا مشکلات را از نزدیک ببینیم و تصمیمات لازم در همان محل گرفته شود و به صورت فوری نسبت به اجرای آنها اقدام نمائیم.

ملک زاده خاطر نشان شد: با این تفکر و همت همکاران در این ادارات امیدواریم تا قبل از عید نوروز امسال اتفاقات خوبی در صدرا رقم خواهد خورد و مشکلات همچون ورودی صدرا از سمت دوکوهک تا یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد به طوری که سه باند رفت و سه باند برگشت و دو باند کند رودر این مسیر مهم ساخته خواهد شد تا مشکل رفت و آمد شهروندان در این مسیر به طور کامل رفع شود و دسترسی به فاز ۲ صدرا آسان و مطمئن خواهد شد.

وی گفت: همچنین راه دسترسی باجگاه هم در دستور کار قرار دارد که تلاش میکنیم این مسیر هم به سرعت عملیات اجرایی آن آغاز شود که با ایجاد آن یک‌ سوم ترافیک محور غرب شیراز کم خواهد شد و دسترسی مردم صدرا به شیراز و اتوبان شیراز اصفهان در زمانی کم و با اطمینان انجام می گیرد و اگر این طرح محقق شود شهری به موازات شهر شیراز شکل می گیرد که نقش مهمی در تصمیم گیری های کلان استان خواهد داشت و تمامی این ها اینها با تعامل وحدت رویه بین شرکت عمران، شورا شهرو شهرداری به نتیجه خواهد رسید.

شهردار صدرا با اشاره به اینکه آسفالتهایی که در زمانهای قبل اجرا شده کیفیت خوبی نداشته و نارضایتی شهروندان را به حق همراه داشته است، گفت: در جلسه امروز طبق توافقی که با شرکت عمران داشتیم کار روکش آسفالت در معابری که مشکل حاد دارند را در اولویت قرار دادیم و که به سرعت انجام شود تا در سال جدید مشکلی از این نظر نداشته باشیم.

خلیل حاجی پور مدیر عامل شرکت عمران صدرا در این جلسه گفت: در راستای هماهنگی و توافق و صحبت‌های که بوده است جلسات مشترکی را با مجموعه شهرداری و شورا برگزار می کنیم تا موضوعاتی که سالها بلاتکلیف مانده بوده اند را تعیین تکلیف کنیم و با تعامل خوبی که بین ما و شهرداری و شورای شهر ایجاد شده است این نوید را به مردم می دهیم که مشکلات صدرا به سرعت برطرف خواهد شد.

وی افزود: یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت آماده‌سازی اراضی شهر ، همچون زیر سازی آنها خصوصا در فاز ۲ می باشد ، همچنین کنترل نقشه های نهایی طرح بازنگری که خوشبختانه به سرانجام رسیده است هم از دیگر موضوعاتی بود که انجام شد و با تائید نهایی آن در استانداری و وزارت راه و شهرسازی بزرگترین مشکل شهر صدرا که همین طرح جامع شهر صدرا است به نتیجه خواهد رسید و مشکلات فراوان انبوه سازان و مردم برطرف خواهد شد.

وی افزود: من خوشبین هستم با این همسویی و هم فکری و وحدت نظری که بین شهرداری و شرکت عمران وجود دارد ما تا قبل از پایان سال ۹۶ خبرهای خوبی به شهروندان صدرا خواهیم داد و مشکلاتی همچون نبود آرامستان در شهر صدرا با تعاملات خوبی که اداره اوقاف داریم ، موضوع در حال بررسی است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و به شهرداری تحویل می گردد.

حاجی پور خاطر نشان شد: مسائل دیگری همچون راه های دسترسی از مسیر باجگاه ، دوکوهک و دیگر مسیر ها هم مواردی است که مورد توافق شرکت عمران و شهرداری وشورای شهر صدرا است که با حمایت و پیگیری همه جانبه با سرعت به نتیجه خواهد رسید.

خسرو رزمجویی رئیس شورای شهر صدرا هم در این جلسه گفت: درهمان روز های نخست تشکیل شورای پنجم به اتفاق دیگر اعضا که انصافا همگی پیگیر رفع مشکلات هستند برخی موضوعات را در دستور کار قرار دادیم که ضرورت بیشتری دارد و بایستی به سرعت برطرف شود، موضوعاتی از قبیل راه های دسترسی، طرح جامع ، حمل و نقل و بحث فاضلاب که بیشترین دغدغه مردم در خصوص این موضوعات است که در گام نخست محور دوکوهک لکه گیری شد ، در بخش حمل و نقل هم مصوب کردیم ۵ دستگاه اتوبوس جدید خریداری گردد که خوشبختانه این اتوبوس ها خریداری شد و پس از شماره گذاری وارد سیستم حمل ونقل عمومی می شود تا مردم به راحتی و با آسایش بتوانند تردد کنند.

وی افزود: در بحث فاضلاب شهر هم جلساتی با مسئولان آب وفاضلاب استان و شهرستان شیراز صورت گرفت که قول مساعد دادند در سال آینده تصفیه خانه فاضلاب شرق صدرا به بهره برداری برسد و پس از آن تصفیه خانه غرب صدرا هم کار ساخت آن شروع شود که از نمایندگان محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم درخواست می کنیم برای تامین اعتبار آن در سطح ملی تلاش نمایند، با نگاه مثبت اعضای شورا ، شهردار و شرکت عمران به فاز ۲ شهر صدرا بزودی شاهد توسعه فاز ۲ نیز خواهیم بود و مشکلات آنها هم برطرف خواهد شد.

شورای اسلامی شهر صدرا خاطر نشان شد: در خصوص استقرار نمایندگی ادارات در شهر صدرا با مدیران روسای تمامی ادارات و ارگان ها ارتباط های خوبی صورت گرفته که مورد استقبال قرار گرفت و نمایندگی ادارات مهمی همچون تامین اجتماعی ، دادگستری ، ارشاد، حوزه هنری و برخی دیگر از ادارات به زودی با ساخت ساختمان های آنها راه اندازی خواهد شد تا مردم دیگر نیازی به مراجعه به ادارات شیراز نداشته باشند، همچنین طبق توافقی که با اداره نوسازی مدارس انجام شد تا پایان سال ۹۷ سه مجموعه آموزشی جدید در شهر صدرا توسط خیرین ساخته خواهد شد تا این موضوع کمبود مدارس و فضاهای آموزشی که یکی از دغدغه های مهم خانواده های ساکن صدرا است که به زودی برطرف شود.