فتنه ۸۸ استقلال کشور را مورد هدف قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد باقر عبادی صبح شنبه در جمع فرماندهان و پرسنل پدافند هوایی شرق کشور در بیرجند اظهار داشت: امروز نه دی و روز بصیرت است و بصیرت از مبحث علم کاملا جدا است.

وی بیان کرد: اگر بصیرت به معنای شناخت و علم می‌بود تاکید بر علم می‌شد اما در قرآن و روایات بحث بصیرت و علم به عنوان دو مقوله کاملا جدا مطرح شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید زیادی بر روی بصیرت دارند و فرق علم با بصیرت در این است که آدم‌ها ممکن است در مورد مسئله‌ای بدانند اما در مورد آن بصیرت نداشته باشند.

عبادی با تاکید بر اینکه علم و دانش شرط داشتن بصیرت است، تصریح کرد: اما بصیرت یک مفهوم کاملتر از علم است چرا که ما خیلی از چیزها را می‌دانیم اما نسبت به آن بصیرت نداریم.

وی بیان کرد: روح انسان نیز دارای دو ساحت است که یکی ساحت علم انسان و یکی ساحت عواطف انسان است که بسیار مهم است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: انسان شناسی که در روایات اسلام آمده است در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌شود و تقوا نیز به معنای این است که انسان کنترل احساسات خود را به دست بگیرد.

عبادی تاکید کرد: همچنین اگر بخواهیم قلب را سالم نگه داریم شرط آن ترک گناه است که اگر زیاد گناه کنیم احساسات ما از فطرت اولیه خود خارج می‌شود.

وی بیان کرد: افرادی که در کربلا رفوزه شدند انسان‌هایی بودندکه اهل تقوا نبودند که در این راستا باید هم شناخت خود را کامل کرده و هم احساسات خود را استاندارد کنیم چرا که برخی افراد شناخت هم پیدا می‌کنند اما درکنترل احساسات خود دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در روز نه دی نیز مردم بصیرت پیدا کرده و با بصیرت خود نقشه دشمن را خنثی کردند.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران مردمانی صاحب فکر و اندیشه هستند و باید از حوادثی که در سال ۸۸ گذشت درس عبرت بگیریم.