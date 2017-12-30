استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه آموزش علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر تقی زادیه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نشست کلان منطقه ۲ آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با بیان اینکه منطقه آمایشی دو با جمعیت برآوردی ۸ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۵۱ نفر برای سال ۱۳۹۵ بعد از استان تهران، پرجمعیت ترین منطقه آمایشی کشور محسوب می شود گفت: این منطقه آمایشی دارای ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل و ۴ دانشکده علوم پزشکی مستقل خوی، مراغه، سراب، خلخال است.

وی افزود: منطقه آمایشی ۲ با ۳۰ دانشکده وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی، ۱۱ موسسه آموزش عالی سلامت، ۱۹ مرکز آموزش بهورزی، ۱۲ واحد مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۶۹ بیمارستان فعال و ۳۱ بیمارستان در حال احداث نقش مهمی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه آموزش عالی سلامت کشور بر عهده دارد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به راه اندازی دبیرخانه کلان منطقه ۲ آمایشی در این دانشگاه و با همکاری سایر دانشگاهها و دانشکده های کلان منطقه اظهار داشت: سایت کلان منطقه راه اندازی شد و امور مربوطه در دفتری مستقل در دانشگاه پیگیری می شود.

زادیه به واسپاری ۴ ماموریت ویژه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به این کلان منطقه اشاره کرد و گفت: توسعه دانش مرتبط با حوادث ترافیکی و جاده ای، توسعه دانش مرتبط با علوم روانپزشکی و روانشناسی، توسعه علوم زیست محیطی (با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی) و توسعه دانش داروسازی و صنایع مرتبط ماموریت هایی بود که به منطقه ما سپرده شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه کلان منطقه ۲ در راستای اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی افزود: با ایجاد مرکز آزمون استاندارد کلان منطقه دو، المپیادها و آزمون های دانشجویی بصورت منطقه ای برگزار می شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به تشکیل کمیته منطقه ای بین المللی سازی و آموزش پاسخگو در دانشگاه های منطقه دو گفت: برنامه ریزی شده تا همایش کشوری آموزش پاسخگو در مرداد سال ۹۷ برگزار شود. همچنین کمیته منطقه ای اعتباربخشی آموزشی موسسات و بیمارستانها تشکیل و دوره های توانمندسازی (EDC) اعضای هیات علمی دانشگاههای کلان منطقه دو نیز در حال برگزاری است.

زادیه به همکاری اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه دو اشاره کرد و گفت: توسعه آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه دو از جمله بیمارستان الزهراء تبریز برنامه ای است که در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پیگیری می شود.

وی حمایت از گسترش محیطی رشته های نظام سلامت در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان های فاقد دانشکده و دانشگاه به منظور دسترسی محیطی به آموزش عالی بخش خصوصی را از دیگر برنامه های کلان منطقه ۲ آمایشی ذکر کرد و اظهار داشت: سعی شده از امکانات توان بخش غیردولتی در ناوگان آموزش عالی سلامت طبق سند توسعه علمی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه دو استفاده شود و در حال حاضر ۲۸.۲ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی آموزش عالی علوم پزشکی در استان آذربایجان شرقی به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه کارگروه هایی به منظور اجرای ماموریت های مشترک و بسته های تحول و نوآوری تشکیل شده و اجرای این بسته ها به طور جدی پیگیری می شود اظهار داشت:‌اجرای بسته ها تاثیر چشمگیری در ارتقای حوزه آموزش در دانشگاههای کلان منطقه ۲ آمایشی داشته است.