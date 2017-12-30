فتنه دشمنان دنباله دار است/ ضرورت هوشیاری مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی صبح شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت ۹ دی در سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه حماسه ۹ دی تجلی میثاق مردم ولایت مدار با آرمانهای انقلاب است، بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن بارها کوشید تا بتواند مانع گسترش اندیشههای اسلامی شود لذا این بار نیز باهدف قرار دادن انتخابات قصد ایجاد فتنه را داشت که با هوشیاری و بصیرت مردم نقش بر آب شد.
وی افزود: استکبار که سیاستهای خود را در خاورمیانه شکست خورده میداند، در پی تدارک فتنههای دیگر برای نفوذ در ایران است لذا باید با عبرتآموزی از حوادثی مانند ۹ دی مراقب توطئههای جدید دشمن باشیم.
۹دی جایگاه ولی فقیه در بین مردم را نشان داد
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه ۹ دی نشان داد هرکسی که از جمهوری اسلامی، خط امامت و ولایت خارج شود در بین مردم جایگاهی نخواهد داشت، بیان کرد: عدهای با سوءاستفاده از احساسات مردمی میخواستند تا به قدرت سیاسی دست پیدا کنند که ایمان و ولایتمداری و غیرت مردم در برابر مقدسات دینی و همچنین حضور بهموقع نیروهای انقلابی راه همراهی با عناصر ضدانقلاب و دشمنان خارجی را مسدود کرد.
آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: شعور سیاسی و بصیرت مردم ایران در فتنه ۸۸ به دنیا نشان داد که این ملت با هیچ فردی عقد اخوت نبستهاند و همواره با اطاعت از دستورات رهبر معظم انقلاب برای خاموش کردن فتنههای آینده هوشیار هستند.
وی افزود: ۹ دی نشان داد که ملت با بصیرت ایران در برابر هرگونه فتنهای ایستادند و برای حمایت از اسلام و آرمانهای نظام لحظهای کوتاه نخواهد آمد امروز آمادگی در برابر دسیسههای آمریکا و متحدانش بیش از هر چیزی در بین جوانان وجود دارد تا بتوانند حباب نقشههای دشمن را قبل از شکل گیری خنثی کنند.
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