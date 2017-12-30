تولید اسب های مسابقه با ویرایش های ژنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، کمپانی بیوتکنولوژی آرژانتینی «Kheiron» اعلام کرده است که برای اولین بار قادر به تولید جنین های مهندسی ژنتیک شده با استفاده از تکنولوژی «CRISPR/Cas۹» است.

استفاده از این تکنولوژی اجازه کلون های اسب با ساختار ژنتیکی بهبود یافته را می دهد و منجر به تسریع تکامل ژنتیکی اسب های ورزشی می شود.

در حال حاضر این تکنولوژی با اهداف خاص در مطالعات جانوری و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد و محققان بسیاری از این تکنولوژی برای تولید گونه های جانوری با ویژگی های دلخواهشان استفاده کرده اند.

در مورد اسب ها، این پروژه شامل شناسایی توالی هایی از ژن های موجود به صورت طبیعی در اسب ها است که منجر به ویژگی هایی خاص می شوند اما به جای اینکه این ویژگی ها از طریق آمیزش های معمولی به فرزندان به ارث برسند می توانند با استفاده از ویرایش ژنوم محقق شوند.

در حال حاضر تمرکز محققان روی اضافه کردن توالی ژنی «میوستاتین» است که مربوط به تکوین عضلانی، استقامت و سرعت است. بدیهی است که با این روش می توان سایر ژن های مربوط به مشخصه های دیگر را نیز دستکاری کرد.