اجازه نمی دهیم مشکلات کمبود بودجه بیمه سلامت بر دوش مردم سوار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف داودی در خصوص کاهش بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه سال ۹۷ به رغم افزایش هزینه ها و اینکه دولت و مجلس در لایحه ششم مسئولیت های بزرگی بر دوش این سازمان گذارده اند، اظهارداشت: گرچه لایحه بودجه به صحن مجلس آمده اما معنای هر تقدیم لایحه ای به مجلس لزوما به معنای تصویب آن نبوده و احتمال تغییراتی در آن وجود دارد لذا پس از تصویب مجلس، قانون بودجه سال ۹۷ مصوب می‌شود.

وی با پذیرش اینکه ما نیز قبول داریم با توجه به کاهش بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه ۹۷، در بیمه بعضی افراد مشکلات جدی بوجود می آید، اضافه کرد: کسری بودجه‌ و مشکلات مالی کشور باعث نمی‌شود که اجازه دهیم بار همه مشکلات بر دوش مردم سوار شود.

داودی ادامه داد: باید از منابع دیگری کمک گرفته شود تا با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، بیمه فراگیر و تقویت شده و محدودیت‌ها افزایش نیابند.

وی خاطر نشان کرد: مجلس تلاش می‌کند در بودجه بیمه سلامت تغییراتی ایجاد نماید تا قانون به شکلی تصویب شود که برای بیمه‌شدگان مشکلی به وجود نیاید.