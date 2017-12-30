به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مصوبات هفتاد و هفتمین نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در رابطه با کاروان بازی های آسیایی ۲۰۱۸ و انتخاب سرپرست برای آن بود. در این نشست که ۲۰ آذرماه برگزار شد، اصغر رحیمی به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به اندونزی معرفی شد اگرچه وی بلافاصله انصراف خود را از پذیرش این مسئولیت اعلام کرد.

رحیمی که آن زمان به منظور حضور در نشست هماهنگی بازی های آسیایی در جاکارتا حضور داشت، بعد از اطلاع از تصمیم اعضای هیات اجرایی، در گفتگوهای متعدد اعلام کرد که شرایط لازم برای پذیرفتن این مسئولیت را ندارد. بعد از بازگشت از اندونزی هم رحیمی به صورت مکتوب تصمیم خود را نسبت به نپذیرفتن سرپرستی کاروان به رئیس کمیته ملی المپیک اعلام کرد این در حالی است که تا به امروز نه تنها سرپرست جدیدی برای کاروان اندونزی انتخاب نشده بلکه مسئولان همچنان نسبت به سرپرستی اصغر رحیمی تاکید دارند.

حتی در نشست امروز (هفتاد و ششمین نشست) هیات اجرایی هم تاکید شد بر اینکه طبق مصوبه قبلی اصغر رحیمی سرپرستی کاروان ایران را بر عهده خواهد داشت. رحیمی اما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که هیچ علاقه ای برای این کار ندارد و مسئولان مربوطه بی نتیجه روی این موضوع تاکید می کنند.

رحیمی تصریح کرد: از نظر من موضوع سرپرستی ام برای بازی های آسیایی تمام شده است. حالا اینکه هیات اجرایی همچنان روی موضوع تاکید دارد و سرپرست جدید را معرفی نمی کند، فقط باعث می شود کارها عقب بیفتد. اعضای هیات اجرایی وظیفه شان است که زودتر در مورد این موضوع تعیین تکلیف کنند و تصمیم بگیرند، نمی دانم چرا این کار را انجام نمی دهند و همچنان روی موضوعی که نتیجه اش مشخص است، اصرار دارند.

وی تصریح کرد: من به صورت کتبی به کیومرث هاشمی اعلام کردم که علاقه ای برای پذیرش مسئولیت سرپرستی کاروان ایران ندارم. حتی بعد از بازگشت از نشست هماهنگی سرپرستان کاروان کشورها در اندونزی هم گزارش کامل همراه با تمام اطلاعات و کتابچه فنی بازی ها را به وی دادم تا بتوانند آنها را به سرپرست جدید بدهند.

رحیمی که سرپرستی کاروان ایران در بازی های المپیک ریو را هم بر عهده داشت، تاکید کرد: واقعا نمی دانم چرا کار به این راحتی را انجام نمی دهند. دوستان ۵ نفر را به عنوان کارشناس خبره معرفی کرده اند. کاری ندارد که از میان آنها یک نفر را به عنوان سرپرست انتخاب کند. به هر حال مگر می شود کسی گواهی پایه یک رانندگی را داشته باشد اما نتواند کامیون را براند. این دوستان هم به عنوان کارشناس خبره امور بازی های المپیک معرفی شده اند و قطعا می توانند این مسئولیت را هم بپذیرند.

«ظاهرا در نشست امروز هیات اجرایی عنوان شده که بهتر است اصغر رحیمی به تصمیم هیات اجرایی احترام بگذارد و مسئولیت سرپرستی را بپذیرد»، رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی در واکنش به این موضوع گفت: اول اینکه من بعد از اعلام انصراف خود ، در تمام مصاحبه هایی که داشتم گفتم که ضمن تشکر از اعضای هیات این وظیفه را نمی پذیرم. دوم اینکه احترام باید دوطرفه باشد!

رحیمی تصریح کرد: من قبل از این هم گفته بودم که نمی توانم مسئولیت سرپرستی را بپذیرم. اصلا برای نشست اندونزی هم قرار نبود من بروم. حالا دلیل اصرار هیات اجرایی چیست؟ نمی دانم. درهر صورت من روی حرف خودم هستم. بهتر است دوستان هم به جای تاکید روی تصمیم شان، زودتر سرپرست جدید را مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی مردادماه سال آینده برگزار می شود. کمیته بین المللی المپیک بر معرفی سرپرست کاروان اعزامی به این گونه بازی ها، یک سال و نیم قبل از بازی ها تاکید دارد. در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم تاکید شده که یک سال قبل از بازی ها سرپرست کاروان مشخص شود اما در فاصله هشت مانده به این بازی ها هنوز کمیته ملی المپیک نتوانسته در رابطه با تعیین سرپرست به جمع بندی برسد.