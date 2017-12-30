نمایشگاه عکس حماسه۹دی درمیامی گشایش یافت

رضا مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به لزوم اطلاع رسانی دیداری و شنیداری از رویداد بزرگ نهم دی، تاکید کرد: نمایشگاه عکس ۹دی برای انتشار سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و تصاویر مربوطه در خصوص بصیرت و آگاهی مردم ایران اسلامی و با هدف معرفی ابعاد این حماسه در سالروز بزرگداشت آن آغاز به کار کرده است.

وی در بیان اهمیت این حرکت عظیم نیز افزود: حضور پررنگ مردم در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی زمینه تقویت بیشتر نظام، انقلاب و ولایت را فراهم کرد، بنابراین باید یاد چنین رویدادهایی را گرامی داشت.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی گفت: نمایشگاه عکس ۹ دی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه فرهنگی سپاه ناحیه میامی، به مدت دو روز در نگارخانه دیبا این شهر ادامه دارد.