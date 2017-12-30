ساخت مرکز آموزش مهارتی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا محمدی فلاح معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در نشست کلان منطقه آمایشی ۲ در این دانشگاه، گفت:‌ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۶۵ تاسیس شده و در حال حاضر ۶ دانشکده و یک پردیس خودگردان دارد. این دانشگاه ۴ مجتمع آموزش عالی سلامت، ۵ مراکز آموزشی درمانی و ۱۲۶۷ تخت فعال آموزشی درمانی دارد.

محمدی فلاح با بیان اینکه ۲۰ رشته تحصیلی در سطح کارشناسی و ۳۶ رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه وجود دارد گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۳۱۵ دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و ۱۳ هزار و ۲۰۸ نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی با بیان اینکه این دانشگاه ۳۶۰ عضو هیات علمی دارد اظهار داشت: نسبت استاد به دانشجو طی چند سال گذشته ارتقا یافته و برنامه ریزی کرده ایم که تا سال ۱۴۰۴ این نسبت که در حال حاضر ۱۱.۹ است به ۱۰ برسانیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در رابطه با بسته های تحول وظیفه ای که به ما محول شده همکاری با دبیرخانه کلان منطقه است که در زمینه ماموریت های ویژه واسپاری شده به منطقه همکاری با دبیرخانه صورت گرفته است.

وی یکی از برنامه های شاخص منطقه ۲ برای توسعه رشته مقاطع علوم پزشکی را برگزاری برنامه های مشترک بین دانشگاه های منطقه عنوان کرد و گفت:‌به عنوان مثال برنامه تخصصی ارتوپدی دانشگاه ما از ۴ سال پیش به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تبریز شروع شد و اکنون مستقل به تربیت رزیدنت می پردازیم. جراحی مغز و اعصاب از دیگر برنامه های موفق دانشگاه است که به صورت مشترک راه اندازی شده است. رادیولوژی هم در دست برنامه ریزی است که به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شود.

محمدی فلاح درباره اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت:‌برای همه بسته ها کارگروه هایی تشکیل شده و کاری که ما در دانشگاه انجام می دهیم این است که با برگزاری هر نشست کارگروه یک جلسه پایش برنامه هم برگزار می شود تا ارزیابی کنیم که مسیر را درست نرفته ایم و از مسیر منحرف نشویم.

وی اجرای بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی گفت: در این خصوص در جلسات کارگروه مربوطه حیطه های سرآمدی دانشگاه شناسایی شده و نقشه راه برای رسیدن به سرآمدی در این حیطه ها تدوین و در مراجع بالادستی دانشگاه به تصویب رسیده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ نیز برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز های کشور در قالب دوره های تحصیلی و دوره های کوتاه مدت طراحی و ۸ شرکت دانش بنیان در دانشگاه راه اندازی شده است.

وی مهمترین دستاورد اجرای بسته حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ را ایجاد ساز و کار ارتباط دانشگاه با بخش صنعت ذکر کرد و گفت: با امکاناتی که در دانشگاه داریم می توانیم نیازهای حوزه صنعت را ارزیابی و برای دستیابی به این نیازها برنامه ریزی کنیم.

محمدی فلاح گفت: برای اجرای بسته توسعه هدفمند و راهبردی آموزش علوم پزشکی علاوه بر جلسات کارگروه چندین جلسه نیز با مدیران حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شده و برنامه ۵ ساله دانشگاه در این راستا تدوین شده است.

وی افزود: مهمترین دستاوردی که این بسته برای دانشگاه ارومیه داشت این بود که ما از شهریور ۹۶ برنامه چرخش بالینی کارورزان در مراکز آموزش عالی را راه اندازی کنیم و برای استقرار دستیاران اطفال در مراکز جامع مراقبت سلامت به مدت یک ماه نیز به توافق رسیده ایم که به زودی راه اندازی می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درباره بسته آمایش سرزمینی جلسات متعددی برگزار شده و سند توسعه آموزش عالی سلامت استان در افق ۱۴۰۴ گفت: براساس مدل های مختلف سند توسعه نوشته شد و امسال هم مجدد براساس نیازهای واقعی بازبینی شد که مشخص شود چه رشته هایی باید توسعه پیدا کند، چه تعداد عضو هیات علمی باید گرفته شود، بومی سازی به چه صورت باید انجام شود، به مجتمع های آموزش عالی چه رشته هایی باید ارائه شود و همچنین در سال ۹۶ اجرای این برنامه در دانشگاه آغاز شد.

وی افزود: مرکز آموزش مهارتی و مرکز آزمون دانشگاه در حال ساخت است و امیدواریم امسال بتوانیم این دو مرکز را تکمیل کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با بیان اینکه ما می خواهیم بتوانیم نیروی انسانی منطقه را تا بخش زیادی خودمان تربیت کنیم گفت: محاسبات لازم صورت گرفته است. تعداد دانشجو در دانشگاه ما کم است و لازم است برنامه ریزی جامعی برای تامین نیازهای استان در افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد.

محمدی فلاح از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای اعتلای اخلاق حرفه ای سخن گفت و اظهار داشت: برنامه‌ریزی درجهت اجرای مدل آموزشی برای ایجاد طبابت اخلاق مدار در دانشجویان پزشکی صورت گرفته و برنامه عملیاتی جهت اجرای کدهای ملی و دانشگاهی اخلاق حرفه‌ای در سطح دانشگاه تدوین شده است. بیش از ۲۰ همایش با موضوع تعهدات حرفه‌ای و قانون دارای مجوز بازآموزی در استان برگزار شده و کارگاه اخلاق حرفه‌ای و مهارت های ارتباطی برای دانشجویان و اساتید و دستیاران برگزار شده است.

وی درخصوص اجرای بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی گفت: سند بین المللی سازی تدوین و تصویب و سایت انگلیسی دانشگاه راه اندازی شده است و همه کوریکولوم ها به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اضافه کرد: ۴۲ رشته در سامانه education Iran‌ بارگذاری شده و تمام اقدامات برای اعتباربخشی بین المللی دانشگاه صورت گرفته و اعتباربخشی در اسفند ماه انجام خواهد شد. با دستورالعمل جدید که از معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شده امیدواریم بتوانیم نسبت به جذب دانشجوی خارجی اقدام کنیم.

محمدی فلاح درباره بسته توسعه آموزش مجازی گفت: در حال حاضر ۳۵ درس مجازی در گروه های آموزشی مختلف توسط ۳۰ عضو هیات علمی برگزار می شود و در نظر داریم که دوره هایی را نیز به صورت مجازی تعریف کنیم و زیرساخت ها را برای ارائه این دوره ها در سال های آتی فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتباربخشی موسسه ای و بیمارستان های آموزشی باعث شد کاستی ها را بشناسیم و در جهت بهبود این کاستی ها قدم برداریم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت: بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی سندی است که می تواند دانشگاهها را به اهداف سند توسعه کشور برساند و سبب همگرایی منطقه ای شده و باعث می شود از توانایی های دانشگاه بهتر استفاده کنیم.