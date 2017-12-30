به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز نوآوری یزد با اشاره به اینکه جوانان باید باور کنند که می تونند تاثیرگذار باشند، اظهار داشت: جوانان ما باید به این باور برسند که به جای استخدام شدن، به فکر کارآفرینی باشند.

وی عنوان کرد: واقعیت این است که عملکردها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد اشتباهاتی انجام داده‌ایم که حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز از آن مستثی نیست.

ستاری با بیان اینکه استارتاپ‌ها مسیر مهمی در حوزه کارآفرینی است، عنوان کرد: بخش دولتی نباید به حوزه استارتاپ‌ها وارد شود زیرا شرط درست کردن محیط کسب و کار این است که دولت در آن دخالت نداشته باشد.

وی تاکید کرد: روند فعالیت بخش خصوصی در حوزه اشتغالزایی بیش از هر چیزی به سرمایه گذاری نیاز دارد و باید به سمتی برویم سرمایه‌داران استان روی جوانان سرمایه گذاری کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: باید سرمایه‌گذاران را ارج نهیم و در مسیر آنها مانع تراشی نکنیم زیرا امروز به حضور آنها بیش از هر زمان دیگری نیاز است.

ستاری ادامه داد: امروز تعداد دانشجویان ما نسبت به ۴۰ سال گذشته ۲۸ برابر شده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید برای توسعه اشتغال بود.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه اقتصاد از آموزش بهره‌ برد، افزود: باید همه شتاب دهنده ها را فعال و شرکت های دانش‌بنیان را تقویت کرد تا به کمک کشور بیایند.

ستاری تاکید کرد: اطراف دانشگاه‌ها نباید فست فودها رشد کنند بلکه باید شرکت های دانش‌بنیان مستقر شوند زیرا دانشگاه باید تاثیرگذاری بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد و شرایط پیشرفت را فراهم کند.

وی در مورد شکل‌گیری استارتاپ‌ها نیز بیان کرد: استارتاپ ها باید در همه حوزه ها شکل بگیرند به ویژه در حوزه تکنولوژی چون رقیب ندارد اما دیر به بازار می رسد.

ستاری ادامه داد: در همه جای دنیا استارتاپ های خدماتی شروع به کار کرده و مردم پای کار آمده‌اند اما جای خالی دیگر استارتاپ ها نیز خالی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر افزایش بودجه های پژوهشی بیان کرد: در صورتی که فقط ساختمان های شیک در حوزه پژوهش رشد کند، فایده‌ای نخواهیم برد بلکه باید تغییر نگاه و رویکرد داشته باشیم و شهرهای فناور را رشد دهیم.

ستاری تصریح کرد: دامنه عملکرد فناوری استان تنها داخل پارک ها نیست ضمن اینکه دانشگاه هم فقط برای تحصیل نیست بلکه باید فراتر عمل کند و با رویکرد حمایت از دانش برای پیشرفت کشور گام بردارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: رویکرد دولت حمایت از دانش بنیان ها است و برای این رویکرد محدودیتی ندارد که این مراکز در دانشگاه باشد یا پارک و حتی از دانش بنیان‌ها در داخل منازل نیز حمایت می‌کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: جوانان آینده کشور و استان را می سازند بنابراین باید مسائل حساس جوانان را سامان دهیم و روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم و معتقدم این سرمایه‌گذاری نیاز به بینش دارد و باید هدف این باشد که ارزش افزوده ایجاد شود.

ستاری خاطرنشان کرد: وقتی جوانان کاری را شروع می کنند، نیاز به قوانین و پشتوانه دارند که باید در این عرصه‌ها ورود کرده و حمایت کنیم.

وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری مسیری است که باید طی شود و لازم است با صرفه اقتصادی و توجیه پذیر باشد نه که مانند برخی از کارخانجات کشور بدون بازدهی بماند.

به گزارش مهر، در این مراسم از مرکز نوآوری دانشگاه یزد با حضور جمعی از مسئولان دانشگاهی و مسئولان استان یزد بهره برداری شد.