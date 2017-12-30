بهره برداری از ۱۰ اقامتگاه بومگردی تا سال آینده در شهرستان ابهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، یحیی رحمتی در نخستین جلسه شهرستانی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد: ما برای شهرستان ابهر ۱۰ اقامتگاه بومگردی پیش بینی کرده‌ایم که تا تیرماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد. در بحث دفاتر خدمات مسافرتی نیز ۵ دفتر خدمات مسافرتی، آموزش بیش از ۴۰ راهنمای گردشگری از دیگر مواردی است که در راستای پیگیری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: لازمه استفاده از پتانسیل شهرستان ابهر در زمینه صنایع دستی، شناسنامه دار کردن تولیدات است. ما در حال حاضر ۴۷۸ نفر صنعتگر فعال در این شهرستان داریم که ۲۶۱ نفر از این تعداد بیمه شده‌اند.

رحمتی با اشاره به این مطلب که برای نخستین بار است از محل صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد اعتبار برای صنایع دستی و ۱۰ درصد برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده، اظهار کرد: در حوزه اشتغال در راستای طرح مذکور، سرمایه گذاران می‌توانند هم در بحث صنایع دستی و هم گردشگری با سرمایه گذاری در روستاها از اعتبارات این محل استفاده کنند.

وی افزود: برای شهرستان ابهر اشتغال‌زایی بالغ بر ۱۲۰ نفر در این دو حوزه پیش بینی شده که در روستاهای درسجین، اسپاس، امین آباد، قروه، قمچ آباد، چرگر، فنوش آباد، چشین، کوه زین و نورین اجرا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: روستای درسجین به‌عنوان پایلوت برای اجرای طرح توسعه تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در نظر شده و تست اولیه کارگاهی صورت گرفته است. بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا اوایل تابستان این طرح اجرا می‌شود.