فتنه ۸۸ برای تضعیف و از بین بردن نظام اسلام برنامه ریزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی مومن زاده در همایش بزرگداشت نهم دی در شهر آیسک اظهار داشت: ظهور انقلاب اسلامی بر خلاف محاسبات دنیایی استکبار و غرب بود و آنها برای پایان عمر انقلاب هم زمان تعیین می‌کردند.

وی با بیان اینکه با ظهور انقلاب اسلامی استکبار موجودیت و منافع خود را در خطر دید، گفت: در این راستا از همان ابتدا دست به فتنه گری و سنگ اندازی در راه انقلاب زد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج بیرجند برپا کردن آشوب‌های قومیتی، ترور شخصیت‌ها و استوانه‌های نظام، تحریم اقتصادی، شبیخون فرهنگی و فتنه ۸۸ را از جمله اقدامات دشمن در راستای تضعیف و از بین بردن نظام اسلامی برشمرد.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ۸۸ یک نقطه عطف بود که می‌توانست در پیشبرد اهداف نظام اسلامی موثر باشد گفت: اما با اقدامات فتنه گران تضغیف شد.

حجت الاسلام مومن زاده با بیان اینکه دشمنی استکبار هرگز تمام نمی‌شود افزود: فتنه ۸۸ باید درس عبرتی باشد تا از دشمن و کینه او لحظه ای غافل نشویم.

وی با بیان اینکه در نگاه اسلامی قدرت وسیله ای برای خدمت به مردم است نه منفعت شخصی، یکی از عوامل فتنه ۸۸ را قدرت طلبی و جاه طلبی برخی عناصر داخل کشور بر شمرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج بیرجند عامل دیگر فتنه را سکوت برخی خواص عنوان کرد و افزود: آنجا که نظام اسلامی در خطر باشد مردم با بصیرت کشور اسلامی با پشت پا زدن به خواص بی بصیرت از نظام و انقلاب دفاع کنند.

مومن زاده با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل فتنه ولایت گریزی و ولایت ستیزی است گفت: قصه پر غصه ولایت گریزی و ولایت ستیزی در طول تاریخ بارها تکرار شده است.

وی تاکید کرد: در طول انقلاب هرچه داریم و به هرجا که رسیدیم از ولایت و ولایت پذیری است و جایگاه ولایت در نظام اسلامی جایگاهی الهی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج بیرجند تصریح کرد: اگر امروز سردار سلیمانی عزت جهان اسلام شده است به خاطر ولایت پذیری او بوده است.

وی ادامه داد: قدرت نظامی اسلامی به خاطر مجهز بودن به سلاح ایمان و تقید است و آنچه منجر به حماسه نه دی شد حضور همین مردم با بصیرت و مومن بود.