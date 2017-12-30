به گزارش خبرگزاری مهر، جهانشیر یاراحمدی رییس انجمن هنرهای نمایشی استان و دبیر سومین جشنواره فجر استانی بوشهر از برگزاری این رویداد در تاریخ ۱۶ تا ۲۱ دی ماه با حضور ۷ نمایش خبر داد.

یاراحمدی در این باره گفت: در این جشنواره ۷ نمایش صحنه ای شامل سه نمایش از تهران، ۲ نمایش از استان ها و ۲ نمایش از تولیدات استان بوشهر اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: سه نمایشی که از تهران در این جشنواره حضور خواهند داشت عبارتند از نمایش «گل» نوشته و کار یاسر خاسب، نمایش «نوای اسرار آمیز» نوشته امانوئل اشمیت و کارگردانی ساقی عطایی و نمایش «بوی خواب» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی سهراب سلیمی. نمایش یاسر خاسب در بیشتر کشورها اجرا شده و مورد تحسین قرار گرفته است. «بوی خواب» نیز توسط یک گروه کاملا حرفه ای تولید شده و بازیگرانی همچون اصغر همت، شهره سلطانی و قاسم زارع در آن بازی می کنند.

به گفته وی، «سرگذشت چند غریق به استشهاد دار و درخت» کار مهرداد علی پور و علی شفیعی از گچساران و «بادبان و دریا را باد برده است» کار مصطفی محمدی و هوشنگ عزیزی از چهارمحال و بختیاری ۲ نمایشی هستند که از استان ها در جشنواره فجر استانی بوشهر اجرا می شوند.

یاراحمدی تصریح کرد: علاوه بر این ۲ نمایش از استان بوشهر نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت. نمایش «رییس» نوشته و کار شیما جوادپور و نمایش «موسیو ابراهیم» کار علیرضا کوشک جلالی ۲ نمایشی هستند که در جشنواره حضور دارند.

وی در پایان یادآور شد: علاوه بر اجراهای صحنه ای، برنامه های جنبی دیگری نیز خواهیم داشت که طی روزهای آینده اعلام می‌شود.

جشنواره فجر استانی بوشهر از ۱۶ تا ۲۱ دی ماه در مجموعه تئاتر شهر بوشهر برگزار خواهد شد.