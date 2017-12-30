به گزارش خبرگزاری مهر، کره شمالی در بیانیهای که امروز شنبه از سوی رسانه ملی این کشور منتشر شد، اعلام کرد که از برنامه خود برای برخورداری از بازدارندگی هستهای عقبنشینی نمیکند.
در همین راستا، پیونگیانگ از تلاش برای تقویت قوای نظامی و توانمندیهای دفاعی خود خبر داد و گفت: حزب کارگران کره شمالی به بازدارندگی هستهای به چشم ستون دفاعی برای حفظ ملت در برابر (تهدیدهای) آمریکا و وابستگانش نگاه میکند.
گفتنی است شورای امنیت دیروز جمعه در ادامه موج تحریمها علیه پیونگیانگ، دسترسی ۴ کشتی متعلق به کره شمالی به بنادر جهان را ممنوع کرد.
این قطعنامه قرار بود برخی کشتیهای متعلق به دیگر کشورها را نیز هدف قرار دهد، اما با مخالفت چین تنها به این ۴ کشتی محدود شد.
در همین حال، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، نیز در حساب کاربری توییتر خود کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی «ناامید کننده» دانست و گفت ادامه این اقدامات، می تواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته ای کره شمالی شود.
دولت چین این اتهام را رد و اعلام کرد که تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی شامل انتقال نفت از سوی نفت کشهای چینی به کره شمالی نمی شود.
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