بودجه آموزش و پرورش کفاف ۱۰ ماه را می دهد/ مطالباتی که می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوندی در برنامه پرسشگر با موضوع «چالش های ‌بودجه ۹۷ آموزش و پرورش» گفت: بودجه امسال آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۳۶ و خرده ای میلیارد تومان است و این فقط پاسخ ۱۰ ماه را می دهد که آن هم بخشی از مطالبات فرهنگی و آموزش و پرورش است و بخش دیگر می ماند. سال های سال مطالبات شیفت می شوند و معضلات را در این بخش ما به یدک‌ می کشیم. ما کسری بودجه را هر سال انتظار داریم که وجود داشته باشد. در سال هایی این عنوان کسری را حذف کردند اما در واقعیت این کسری شیفت می شد به سال بعد.

وی ادامه داد: ترمیم حقوق فرهنگیان که از طریق رتبه‌بندی باید صورت بگیرد در بودجه سال ۹۷ نیامده است در حالیکه ما قولش را داده بودیم و حالا هم تلاش می‌کنیم تا ۳ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که برای اجرای رتبه‌بندی معلمان نیاز است در مجلس تأمین کنیم.

بیرانوند با اشاره به اینکه معضل پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، بیان کرد: منبع پرداخت این مبلغ صندوق توسعه ملی ذکر شده است که برداشت از آن نیازمند مراحلی است که پیش بینی اش نشده است.

وی با اشاره به استانی شده بودجه آموزش و پرورش نیز گفت: با استانی شدن بودجه آموزش و پرورش کاملاً مخالف هستم چون بودجه‌ای که ۹۶ درصد آن صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود اگر به استان‌ها برود استانداران قدرت مانور روی آن پیدا می کنند و ممکن است درصدی از این اعتبارات تصرف شود. استان‌های کشور از لحاظ برخورداری و محرومیت شبیه هم نیستند و مدیران کل آموزش و پرورش در هر استان توانایی چانه‌زنی برای دریافت حقوق خود را ندارند.