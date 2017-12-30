به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن زمانی صبح امروز در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد حظیره یزد از ۹ دی به عنوان یوم‌الله یاد کرد و اظهار داشت: حماسه ۹ دی به دنبال تبعیت ملت ایران از ولایت فقیه رقم خورد زیرا ملت ایران به این درک رسیده‌اند که تنها راه ایستادگی در برابر نفوذ استکبار، اطاعت از ولایت است.

وی همچنین افزود: ۹ دی نماد بصیرت مردم انقلابی ایران است و مردم در این روز مقاومت و وحدت خود را حول محور ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

زمانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در ولایت دارد، عنوان کرد: ریشه این انقلاب، ۱۴ قرن و به قدمت تاریخ اسلام، عمق دارد.

وی خاطرنشان کرد: هزاران شهید در طول تاریخ تشیع برای این انقلاب جان داده اند و شجره این انقلاب اسلامی که هزار و ۴۰۰ سال عمر داشت، میوه ای به نام جمهوری اسلامی با باغبانی امام خمینی (ره) بود که برکات بسیاری داشت.

معاون بین الملل حوزه‌های علمیه کشور افزود: انقلاب اسلامی ما دستاوردهای بسیاری در حوزه داخلی و بین‌المللی داشت و یکی از مهمترین دستاوردهای داخلی آن تحقق شعار «نه شرقی، نه غربی» بود و آنچنان بر دهان شرق و غرب زدیم که شوروی به زباله‌دان تاریخ پیوست و امروز نیز به تدریج شاهد سرنگونی آمریکا هستیم.

زمانی بیان کرد: ما تنها کشوریم بودیم که از همان ابتدای انقلاب شعار «مرگ بر آمریکا» را سر داده‌ایم تا جایی که کشورهای مختلف اذعان می کنند که جمهوری اسلامی قدرت بسیار زیادی دارد.

معاون بین الملل حوزه‌های علمیه کشور با برشمردن دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان کرد: تولید علم به عنوان برکت دیگر انقلاب اسلامی بود تا جایی که قبل از انقلاب ما عقب مانده علمی بودیم اما با انقلاب اسلامی اکنون از نظر شتاب علم رتبه اول جهان را داشته ایم و علما و دانشمندان ما در جهان افتخار آفریده‌اند.

وی، یکی از مهمترین برکات انقلاب اسلامی در حوزه بین‌الملل، گسترش تشیع در جهان است به نحوی که امروز بسیاری از مردم دیگر ادیان حتی در قلب اروپا و آمریکا به دین اسلام و مکتب تشیع پیوسته‌اند.