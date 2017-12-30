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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

رشته‌های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان تعیین شد

رشته‌های سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان تعیین شد

سرفصل رشته‌های سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان در بخش‌های معارفی، آوایی، پژوهشی، فناوری، هنری و ادبی به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، این سرفصل ها از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها به همه دانشگاه‌های کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

اجرای آزمایشی رشته‌های بخش پژوهشی «رشته ایده‌ها و خلاقیت‌های قرآنی( تولیدات قرآنی)» و بخش آوایی «ترجمه خوانی قرآن» در مرحله درون دستگاهی توصیه می‌شود.

متقاضیان می توانند برای آگاهی از سرفصل رشته‌ها در سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها مراجعه کنند.

سرفصل رشته‌های سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

کد مطلب 4186462

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