به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، این سرفصل ها از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها به همه دانشگاه‌های کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

اجرای آزمایشی رشته‌های بخش پژوهشی «رشته ایده‌ها و خلاقیت‌های قرآنی( تولیدات قرآنی)» و بخش آوایی «ترجمه خوانی قرآن» در مرحله درون دستگاهی توصیه می‌شود.

متقاضیان می توانند برای آگاهی از سرفصل رشته‌ها در سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها مراجعه کنند.

سرفصل رشته‌های سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان