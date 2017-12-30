به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، این سرفصل ها از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها به همه دانشگاههای کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
اجرای آزمایشی رشتههای بخش پژوهشی «رشته ایدهها و خلاقیتهای قرآنی( تولیدات قرآنی)» و بخش آوایی «ترجمه خوانی قرآن» در مرحله درون دستگاهی توصیه میشود.
متقاضیان می توانند برای آگاهی از سرفصل رشتهها در سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان به دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها مراجعه کنند.
سرفصل رشتههای سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان
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