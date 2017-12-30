به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای پایه صبا مدت زیادی است که وابستگی خاصی به آن چه به نام باشگاه صبای قم میشناسیم ندارند و به صورت شخصی و گروهی اداره میشوند به طوری که صبا در نحوه کار این تیمها نه مشارکتی دارد و نه نظارتی.
در شرایطی که وضعیت تیم فوتبال بزرگسالان صبای قم در لیگ دسته اول کشور بحرانی است و این تیم در پایان نیم فصل اول در رده ماقبل آخر جدول قرار گرفته است در تیمهای پایهای که به نام صبا و با نشان صبای قم بر روی پیراهن خود به میدان میروند هم اوضاع به سامان نیست.
در هفتهای که گذشت ۲ تیم از ۳ تیم پایه باشگاه صبا نتایج خود را به حریفان واگذار کردند و یک تیم نیز برابر حریف خود مساوی کرد و اکنون شرایط برای تیمهای پایه صبا به استثنای تیم جوانان این باشگاه که در لیگ دسته اول رده سنی خود شانس صعود از مرحله گروهی دارد مساعد نیست.
تیم فوتبال امید صبای قم یکی از این ۳ تیم بود که در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امید در آبادان به میدان رفت و ۳ بر صفر به این تیم باخت تا پیروزی هفته گذشته آن برابر تیم البدر بندر کنگ که از تیمهای بالای جدول لیگ بود تحت تأثیر قرار گیرد.
تیم جوانان صبای قم نیز که در این فصل نتایج خوبی کسب کرده در بازی برابر تیم ملوان بندر انزلی ۳ بر ۲ شکست خورد و با این شکست، برای نخستین بار طعم شکست را چشید و صدر جدول را از دست داد اما هنوز هم گزینه صعود از مرحله گروهی به شمار میرود.
تیم نوجوانان صبای قم در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور همچنان دور از برد ماند تا در این فصل حتی یک پیروزی هم نداشته باشد به طوری که این تیم در زمین حریف و در دیدار برابر استقلال بوشهر ۲ بر ۲ مساوی کرد و اکنون شرایط مناسبی در جدول ندارد.
این در حالی است که به دلیل از بین رفتن ساختار باشگاه صبای قم با توجه به این که این باشگاه نه هیئت مدیره دارد و نه مدیر عامل، تیمهای پایه نیز به امان خدا رها شدهاند و افرادی که مسئولیت این تیمها را بر عهده گرفتهاند خود مسئول تأمین هزینههای این تیمها به هر نحو هستند.
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