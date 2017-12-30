حضور مردم در مراسم ۹ دی نشان قدر شناسی از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی دهشت صبح شنبه در مراسم گرامی داشت یوم الله ۹ دی که در محل مصلی امام خمینی (ره) گناباد اظهار کرد: یوم الله۹ دی روز بسیار مهم و سرنوشت ساز در انقلاب بزرگ و الهی ملت ایران است و وظیفه ما داشتن بصیرت نسبت به این روز می باشد.

وی افزود: برخی روز ها را خداوند به نام خود نام گذاری می کند و این یکی از شعائر الهی می باشد و یوم الله روز قدرت نمایی خداوند است که در تاریخ یوم الله های زیادی داریم.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر دقت داشته باشیم و مسائل ۹ دی ۸۸ را خوب بررسی کنیم خواهیم دید که این روز یوم الله است و خداوند به ملت ایران و جهانیان قدرت خود را نشان داد و باعث شد تا برخی در محاسبات خود تجدید نظر کنند.

عضو شورای تبلیغ حوزه علمیه خراسان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران وابسته به شخص و یا گروهی نیست که بتوان آن را از بین برد. این یک انقلاب الهی است و به این راحتی ها نخواهند توانست این انقلاب را از بین ببرند.

دهشت بیان کرد: شاهد هستید که رئیس جمهور نادان آمریکا در دعوای خود با کره شمالی از حمله نظامی صحبت می کند ولی همین رئیس جمهور به واسطه حمایت های مردم از ملت و انقلاب جرات نمی کند از بحث نظامی علیه ایران سخنان به زبان آورد و این اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

وی عنوان کرد: اگر مسئولین ما به صحبت های رهبری گوش فرا دهند و این کشور را با نگاه اقتصادی مدیریت کنند شاهد وابستگی و یا این گونه اعتراضات خیابانی نخواهیم بود و جمهوری اسلامی روی پای خود خواهد ایستاد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اعتراضات چند روز اخیر در برخی نقاط کشور اعلام کرد: درست است که مردم مشکل دارند و این هم که مردم باید مطالبه گر باشند نکته به حقی است ولی هر مشکلی راه خود را دارد و به خیابان ریختن و بیت المال را تخریب کردن چاره کار نیست.

دهشت بیان کرد: حضور مردم در مراسم ۹ دی قدر شناسی آن ها است و این ملت آنچه وظیفه داشتند انجام داده و حال نوبت مسئولین است که به وظایف خود عمل کنند.

وی ادامه داد: جوانان ما امروز همان شور و انقلابی گری سال های ۵۷ را دارند و همین حضور آن ها است که ملتی مقتدر را ساخته است.